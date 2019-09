Kauzer brez lopate in kolajne

Slovenci zlati v spustu

V neolimpijskem spustu so včeraj v Španiji zablesteli kajakaši Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven, ki so si priveslali naslov ekipnih svetovnih prvakov v sprintu. Za 40 stotink sekunde so prehiteli srebrne Francoze, tretji pa so bili Britanci (+ 1,17). Nastopilo je deset moštev.

Neprevidni Srabotnik

SEU D'URGELL – »Kako je šlo? V preteklosti je bilo že bolje,« jena kratko ocenil izkupiček slovenskih slalomistov na divjih vodah prvi dan svetovnega prvenstva. V ekipnih tekmah se je pričakovano najbolje odrezala trojica kanuistov, a niti oni niso mogli do kolajne. Zadovoljiti so se morali s šestim mestom, kajakaši so bili po veliki smoli14., prav tako kajakašice, kanuistke pa so z velikim zaostankom pristale na 11. mestu.Slovenska dvanajsterica je pred odhodom v katalonske Pireneje poudarjala, da se v Seu d'Urgellu počuti kot doma. A tokrat se je domala vse zarotilo proti njim. Prvo se je s starta pognalo moštvo kanuistov, ki se je v enaki zasedbi vpisalo med največje zbiralce odličij z velikih tekmovanj, a ni dočakalo novega podviga. Pri 10. od skupno 18 vratic se jedotaknil količka z ramo, pri 16. pa Savšek s konico čolna in možnosti za nov vzpon so šle po zlu., ki je veslal za njima, je na cilju sprijaznjeno ocenil: »Na žalost se nam je nastop podrl v spodnji polovici proge, štiri kazenske sekunde pa so nas dotolkle. Škoda, saj smo že večkrat dokazali, da znamo odlično veslati skupaj.«Z nekoliko bolj prikritimi ambicijami so uvodno preizkušnjo SP pričakovali kajakaši, ki so že znali presenetiti. Na lanskem EP so osvojili bronasto kolajno. V španskem Tacnu pa se je usoda poigrala z njimi. Pri 14., protitočnih vraticah jes čolnom priletel v Kauzerjevo veslo in mu odlomil enega od dveh listov, tako da je le z veliko težavo dokončal nastop. »Najprej sem upal, da je moje veslo zgolj počilo, po prvem poskusu zavesljaja pa sem uvidel, da je šla lopata. To je čar moštvenih tekem, ki zahtevajo usklajenost treh slalomistov. Vedeti moraš, kaj se dogaja pred teboj in zadaj,« se je jezno pridušal Kauzer, ki ima v lasti dve odličji z ekipnih preizkušenj na SP (bronasti v letih 2005 in 2017) in kar sedem na EP. Za petkove kvalifikacije posameznikov v razredu K-1 bo torej moral usposobiti novo veslo, kar pri vrhunskih kajakaših ni ravno neboleča zamenjava. Že danes se bodo za mesta v polfinalu potegovali kanuisti in kajakašice.