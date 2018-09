Bron okoli vratu slovenskega plezalca

INNSBRUCK – Slovenski športni plezalec Gregor Vezonik je novi slovenski junak vertikale. Triindvajsetletni Ravenčan je osvojil bron v dvorani OlympiaWorld v disciplini balvansko plezanje. Vezonik je Sloveniji v Innsbrucku priplezal tretjo medaljo in skupno trinajsto kolajno na svetovnih prvenstvih v športnem plezanju.



Na seznamu nosilcev odličij s svetovnih prvenstev v športnem plezanju, na katerem so Martina Čufar, Maja Vidmar, Mina Markovič, Jernej Kruder in Janja Garnbret, je novo ime, Korošec Gregor Vezonik.



To je že tretja slovenska medalja na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, za popoln komplet odličij, po zaslugi Janje Garnbret zlato in srebro, po zaslugi Gregorja Vezonika pa bron.