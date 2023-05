Če bi se stepla, si ne bi očitala

Slovensko zastopstvo je po treh tekmovalnih dnevih 36. svetovnega prvenstva v judu še brez uvrstitve v popoldanske izločilne dvoboje. Po Maruši Štangar (do 48 kg) je na zadnji oviri pred četrtfinalom v Dohi obtičala tudi Kaja Kajzer (do 57 kg). Čeprav si 23-letna Ljubljančanka zaradi poškodb, ki so jo pestile v zadnjih dveh letih, za vrhunec letošnje sezone v tem japonskem olimpijskem borilnem športu ni zastavila posebnih rezultatskih ciljev, so jo po devetem mestu prevevali mešani občutki. Zavedala se je pač, da bi bila sposobna izvleči še več.

Da je bila zelo dobro pripravljena, je judoistka Bežigrada navsezadnje pokazala v uvodnih dveh dvobojih. Najprej je v podaljšku s končnim prijemom zlomila odpor Poljakinje Julie Kowalczyk, bronaste s SP leta 2019 v Tokiu, zatem je po slabih dveh minutah kot majhno punčko vrgla portugalsko šampionko Telmo Monteiro, ki ima kolajne z vseh velikih tekmovanj (6 zlatih z EP, štiri srebrne s SP in bronasto z OI v Riu de Janeiru 2016). Toda nato je Kajo na drugi strani pričakala svetovna podprvakinja Haruka Funakubo, ki je edini medsebojni dvoboj (na MSP 2018 na Bahamih) odločila v svojo korist. Tudi tokrat je 24-letna Japonka začela zelo odločno, po enem od poskusov nadaljevala napad na tleh, kjer je po poldrugi minuti ujela našo borko v končni prijem.

Hojak brez uvrstitve

Bolj kot sam poraz je Kajzerjevo jezil način, kako je klonila v osmini finala. Če bi se, kot rada reče, »stepla« in proti Funakubo, ki je v nadaljevanju ubranila srebrno odličje iz Taškenta 2022 (v finalu je morala priznati premoč Kanadčanki Christi Deguchi), izgubila po dobri borbi, si ne bi ničesar očitala, tako pa ... Toda že čez čas se s tem ni več obremenjevala. Zadovoljna je, da je – v nasprotju s klubskim kolegom Martinom Hojakom (do 73 kg), ki je po porazu z Moldavcem Adilom Osmanovom izpadel že v uvodnem krogu – osvojila dragocene točke v kvalifikacijah za OI prihodnje leto v Parizu.

V lov nanje se bo danes pognala Andreja Leški (do 63 kg), svetovna podprvakinja izpred dveh let v Budimpešti. Žreb ji je za prvi dvoboj namenil Kitajko Jing Tang, ki se lahko pohvali s tremi bronastimi kolajnami na azijskih prvenstvih.