Carlsen šolal mladino

Magnus Carlsen je na petem turnirju elitne spletne serije prepričljivo prišel do svoje druge zaporedne zmage in skupno že tretje v aktualni sezoni. Tako se očitno nadaljuje njegov niz osvojenih turnirjev v letošnjem letu, ki je dosegel vrhunec konec preteklega meseca z zmago na svetovnem pokalu. Nekdanji svetovni prvak ne skriva, da na trenutni točki svoje kariere veliko raje igra turnirje s skrajšanim časom za razmišljanje in je tokrat še enkrat več potrdil svojo veliko dominacijo v tej disciplini.

V polfinalu se je sicer srečal s svojim starim znancem, Američanom Fabianom Caruano, s katerim sta se leta 2018 v Londonu pomerila za naslov svetovnega prvaka. Carlsen je tokrat prepričljivo dobil uvodni dve partiji minidvoboja in na koncu svojo prednost ubranil za končni rezultat 2,5:1,5. V odločilni fazi turnirja so nato v igri za zmago poleg 33-letnega Carlsena ostali le še trije mladeniči, ki so od njega mlajši več kot deset let. Največ med njimi je pokazal 20-letni Alireza Firouzja, ki ga je na poti do končnega zmagoslavja Carlsen moral premagati v dveh minidvobojih.

BELI NA POTEZI Carlsen – Firouzja, Internet 2023. Katera je edina poteza, ki belemu prinaša zmago? REŠITEV: Carlsen je odigral pravilno 1.Th5+! in po 1…Txh5 2.Lxa7 Th3+ 3.Kc4 v nadaljevanju dosegel zmago.

FOTO: šah

V prvem je tekmeca odpravil s popolnim rezultatom 3:0. Ker pa serija poteka v formatu dvojne eliminacije, je Firouzja dobil še eno priložnost, njun drugi obračun pa je bil vse prej kot enostranski. Po uvodnih dveh remijih je Carlsen v tretji partiji ponovno prišel do vodstva, a je tekmec v naslednji uspel izenačiti, potem ko je v zapleteni damski končnici z zelo malo časa za razmišljanje po 130 potezah vendarle uspel streti tekmečev odpor. Na ta način je izsilil podaljšek oziroma tako imenovano zlato partijo. V njej pa je imel Carlsen kljub črnim figuram in z manj časa za razmišljanje praktično od začetka vse pod nadzorom in je kljub temu, da mu je zadostoval že remi, na koncu uspel celo zmagati.

Belorusko presenečenje

Na tretjem mestu je presenetljivo končal 17-letni Denis Lazavik iz Belorusije, ki je bil boljši od dve leti starejšega in veliko bolj renomiranega Uzbekistanca Nodirbeka Abdusattorova. Lazaviku je v letošnji sezoni spletne serije uspel izjemen preboj na veliki sceni in se trenutno v skupnem seštevku nahaja na visokem šestem mestu, tik pred Firouzjo, s katerim se borita za preostala mesta na decembrskem finalu serije v Torontu. Carlsen seveda prepričljivo vodi v skupnem seštevku serije, poleg njega pa so si mesta na finalnem spektaklu že zagotovili tudi Hikaru Nakamura, Caruana, Abdusattorov in Wesley So.