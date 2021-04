Brez pomoči prvaka BiH ne bo šlo

Biti ali ne biti

Dneva D v ligi ABA Pari 26. kroga lige ABA, danes: FMP – Krka, Borac – Cibona, Partizan – Split (vse ob 16. uri); torek: Cedevita Olimpija – Mega, Zadar – Crvena zvezda, Igokea – Mornar (vse ob 18. uri); vrstni red: Crvena zvezda 22:3, Budućnost 21:4, Igokea 19:6, Mornar 18:7, Cedevita Olimpija 17:8, Mega 14:11, Partizan 12:13, FMP 10:15, Zadar in Cibona po 9:16, Borac, Split in Krka po 8:17, Koper Primorska 0:25.

Lani se je liga ABA končala že krog pred koncem rednega dela sezone, letos bo očitno le dočakala začetek polfinala. Pred zadnjimi šestimi tekmami pa je marsikaj sumljivo podobno, če izvzamemo zaton Partizana in vzpon lani osme Igokee. Za vlogo prvega nosilca končnice se potegujeta Crvena zvezda in Budućnost, Mornar je vnovič v papirnati prednosti pred Cedevito Olimpijo v spopadu za četrto stopničko, Krka pa se bo tudi tokrat do zadnjega borila za preživetje. Danes bodo padle odločitve na dnu regionalne lestvice, jutri na vrhu. Lani bi se morali vodilni slovenski moštvi pomeriti v zaključnem krogu lige ABA, a sta v šokantnem slogu ostali brez derbija in nadaljevanja celotne sezone. Zdaj je drugače, v soboto sta odigrali v Stožicah generalko za točke državnega prvenstva pred dnevoma D na regionalni sceni. Z 99:72 (17,16,inpo 13;17,13,12) je bila uspešnejša Cedevita Olimpija, ki je izkoristila odsotnost štirih Krkinih adutov;insta poškodovana,insta počivala. A če imata v DP obe zasedbi zajamčeno mesto v četrtfinalu končnice, so razmere v ligi ABA precej bolj krute. Krka potrebuje obe točki z gostovanja pri FMP ali uspeh Partizana nad Splitom, da bi se ognila 13. mestu in dodatnim kvalifikacijam za obstanek s podprvakom 2. lige ABA. Pri tem moramo upoštevati, da je z FMP gladko izgubila v domači dvorani (76:97), potem ko je šest gostujočih košarkarjev doseglo od 13 do 19 točk.Cedevita Olimpija bo jutri še bolj odvisna od tuje pomoči. Če bo Mornar v gosteh prekosil Igokeo, ki si je že zagotovila mesto v polfinalu, Ljubljančanom ne bo zadostovala še ena zmaga nad Mego; v Beogradu so jo ugnali s 93:88. In če se jim račun ne bo izšel, se bodo spomnili tesnih porazov na gostovanjih pri FMP, Crveni zvezdi in Igokei ter z Mornarjem v Stožicah, predvsem pa torkovega hudega spodrsljaja proti Ciboninim golobradcem. Iz niza 17 porazov Novomeščanov je težko izluščiti najbolj bolečega, na koncu bi utegnili imeti ključni pomen zmagi nad Splitom, ki so ga edinega dvakrat položili na pleča.Ker Olimpijino usodo držijo v rokah tudi igralci Igokee, je zanimivo prisluhniti besedam njihovega trenerja, ki je pred dnevi postal selektor reprezentance Severne Makedonije: »Športni motiv nas žene, da bomo zavzeto odigrali tudi zadnjo tekmo in da se bomo poskusili tekmecem oddolžiti za gladek poraz v Baru. Nedvomno bomo bolj sproščeni kot Mornar, ki je v položaju biti ali ne biti.«