Bavarski kralj je iz Londona

Prvi dvoboj nogometnih težkokategornikov v ligi prvakov je dodatno poglobil krizo Manchester Uniteda in razkril napadalno širino Bayerna. Bavarci so zmagali s 4:3 (Leroy Sane 28., Serge Gnabry 32., Harry Kane 53., 11-m, Mathys Tel 92.; Rasmus Højlund 49., Casemiro 88., 95.) in dobili še 21. zaporedno prvo tekmo v ligi prvakov, a v njej prejeli gol več kot na vseh prejšnjih 20. Nemški prvaki bi lahko do vrha napolnili mrežo angleškega izzivalca.

Unitedove uvodne spodbudne minute je razblinil prvi gol Leroya Saneja. Krivec je bil vratar Andre Onana, Nemčev ne preveč nevaren strel mu je spolzel pod rokami. Dovolj, da so se angleški komentatorji že začeli spraševati, ali je 50 milijonov evrov vredna vratarska investicija boljša od Davida de Gee. »So njegove noge boljše od Davidovih rok?«

Vratar Manchester Uniteda Andre Onana je bil zaradi lastne napake pri prvem zadetku vidno potrt. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»Po moji napaki smo izgubili nadzor. Težko je, ker sem pustil moštvo na cedilu. Takšno je življenje vratarja, če nismo zmagali, nismo zaradi mene,« se je posul s pepelom Kamerunec in vratarski izbranec trenerja Erika ten Haga. Skupaj sta bila že pri Ajaxu. Za nizozemskega strokovnjaka se je sezona že začela v znamenju velike krize. Šest tekem, štirje porazi. Preveč za tako slaven in bogat klub z Old Trafforda.

Morali bi seči v žep

Če bi se pri Manchester Unitedu »stegnili« še bolj, kot so se pri Bayernu, ki je šel prek svojih načel in za igralca, ki ga je potreboval bolj kot karkoli drugega, plačal prek 110 milijonov evrov, bi bile vloge morda obrnjene. Bavarci so povrhu izbrali Angleža, edini manjkajoči kamenček v napadalnem mozaiku in slačilnici – to je Harry Kane. Londončan je že ljubljenec navijačev in vodja, kakršnega so Bavarci potrebovali za krotenje adrenalinsko-testosteronskih sprinterjev Leroya Saneja, Sergeja Gnabryja (dosegel je sedmi gol proti angleškim klubom v zadnjih šestih tekmah v LP), Jamala Musiale, Alphonsa Daviesa, strelca četrtega Bayernovega gola, 18-letnega Mathysa Henrija Tela ...

Zaradi kazni je domači trener Thomas Tuchel užival na tribuni. Kane je v petih tekmah zabil pet golov, ob njem je zaživel Sane in tudi drugi mlajši igralci. »Še boljši bo, tudi igralci okoli njega bodo še boljši. Naučil jih bo, kako sijati,« je Tuchel slikovito dal vedeti, kaj je prinesel 30-letni kapetan in najboljši strelec angleške reprezentance.

Bayernov sprinter Leroy Sane ima v Kanu krotilca. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»Kadarkoli je za igralcem veliko denarja, so pričakovanja velika in se želiš oddolžiti klubu, ki je verjel vate,« je bil nasmejan Kane, ki ne skriva zadovoljstva nad svojimi predstavami na začetku sezone. Bayern ga je pripeljal prav za to, kar je pokazal na igrišču. Najprej je prefinjeno zavrnil podajo za Sanejev prvi gol, ko je United znižal na 1:2, je hladnokrvno in zanesljivo zadel z bele točke ter ustavil morebiten nalet tekmecev. Gorazd Nejedly