Atene so lepe za turiste

Skoraj hkrati se je končal jesenski del slovenskega in poljskega elitnega nogometnega prvenstva. V decembrskem obdobju je čas za oddih za vse, tudi za poklicne nogometaše, in kaj je lepšega kot ude spočiti v priljubljenih zimskošportnih središčih. Kranjska Gora in poljske Zakopane ti osvežita telo in um.

Za dopust je treba imeti denar, poklicni igralci nogometa ga imajo (veliko), koliko pa so denimo na tržnici vredni člani slovenske reprezentančne vrste? Seveda z ozirom, če bi jih želel kupiti drug klub, pa ne denimo grški prvoligaš Asteras Tripolis, treba bo nabrati cel kup drahem, da bi se denimo pridobilo Benjamina Šeška. Da, drahem, ta evropska valuta ev.. nam samo kravžlja živce.

Torej, Šeško (RB Leipzig) je po spletni strani Transfermarkt najvrednejši slovenski nogometaš s tržno vrednostjo 50 milijonov evrov. Jana Oblaka (Atletico Madrid) cenijo na 28 milijonov, igralca Udineseja Jako Bijola na 15 milijonov evrov. Nato pa vrednosti že padajo. Sandi Lovrić (prav tako Udinese) je na trgu vreden 8 milijonov, Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) in Žan Celar (angleški drugoligaš Queens Park Rangers) po 4,5, Vanja Drkušić (Crvena zvezda) 4, Andraž Šporar (Panathinaikos) 3,5 milijona evrov.

Dosti naštevanja. »Najcenejši« slovenski nogometni reprezentant na tržnici je denimo 36-letni stari mojster Josip Iličić (Maribor), Transfermarkt ga ocenjuje na 200.000 evrov. So pa tudi slovenski igralci, ki niso (več) med izbranci selektorja Matjaža Keka, pa niso »poceni«. Nekdanji član izbrane vrste Kevin Kampl (RB Leipzig) je denimo vreden 3,5 milijona evrske valute. Omenili smo Panathinaikos, člani slovitega grškega kluba so trije Slovenci, poleg Gnezde Čerina in Šporarja še Benjamin Verbič, pa slednja dva sploh več ne prideta v udarno enajsterico kluba, priljubljeno imenovanega trifylli (deteljica).

Zanimanje Ciprčanov in Turkov

Januarja bo prestopni rok, torej priložnost, da Šporar in Verbič, tržna vrednost slednjega je 1,8 milijona evrov, najdeta drugo igralno sredino, kjer bi ponovno dejavno sodelovala v igralnih akcijah. Pri obeh se je že prej omenjala zamenjava kluba, za Šporarja se je zanimal njegov nekdanji klub, Slovan iz ... ne Ljubljane, temveč Bratislave. Pri Slovakih je namreč v karieri pustil globok pečat, na 53 tekmah je zabil kar 44 golov. Za napadalca se je zanimala tudi ciprska Omonia iz Nikozije, pa tudi v Mehiki so se ozrli nanj. Benjamina Verbiča ni niti na klopi za rezervne igralce Panathinaikosa, s tem je izgubil tudi mesto v Kekovi reprezentančni vrsti. Zanj sta povpraševala dva turška kluba, Gaziantep in Rizespor, a uradne ponudbe Panathinaikosu ni bilo. Omenjalo se je tudi ponudbo iz Združenih arabskih emiratov, pa tudi od slovenskega prvaka Celja.

Tako kot Šporar, so se zanj zanimali tudi na Cipru, pri prvoligašu Apoelu iz Nikozije. Pri slednjem je bila glavna ovira zahteva Panathinaikosa, naj Ciprčani za Verbičevo posojo pokrijejo celotno sezonsko plačo nogometaša iz Vojnika pri Celju, ta je 800.000 evrov. Atenske deteljice se denimo tudi niso strinjale pokriti večji del njegovega letnega zaslužka. Tudi pri turškima kluboma je Panathinaikos zahteval naj krijeta celotno njegovo plačo.