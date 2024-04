Angleža Bellingham in Kane za angleške skrbi

Prvi nocojšnji četrtfinalni bitki lige prvakov v Madridu in Londonu sta že »crema de la creme« evropskega klubskega nogometa. Madridski spektakel v režiji zadnjih dveh zmagovalcev lige prvakov je klasika, londonski vrača na veliki oder enega od angleških velikanov. Real Madrid ali Manchester City, Arsenal ali Bayern? Favorita ni, a zgolj dva angleška kluba med osem najboljših je opozorilo (in past) za najmočnejšo in najbogatejšo ligo na svetu.

Real je še v glavnih vlogah starih sil pred dvema letoma v polfinalu ustavil Cityjev pohod na evropski prestol, leto pozneje je angleški prvak vrnil udarec. Zdaj oziroma naslednjo sredo bo za enega konec lova za »svetim gralom« že v četrtfinalu.

Madridčani so obnovili zasedbo in ji dodali 103 milijone evrov vrednega najvznemirljivejšega Angleža Juda Bellinghama, katalonski selektorji angleškega šampiona so po ulovu strelskega predatorja Erlinga Haalanda utrjevali obrambo in za 90 milijonov evrov pripeljali Hrvata Joška Gvardiola. Medtem ko je 20-letni Bellingham v trenutku postal najmočnejše orožje staroste med trenerji Carla Ancelottija, je 22-letni Gvardiol zgolj eden od igralcev v moštvu perfekcionista med trenerji Pepa Guardiole.

»Bellinghamov vpliv je ogromen. Real je z njim drugo moštvo, to je očitno,« je Guardiola priznal, da je pred izzivom, kakršnim v tej sezoni še ni bil. Bellingham, ki mu je Ancelotti ob čakanju na Kyliana Mbappeja namenil zanj nenavadno vlogo napadalca iz ozadja in mojstrsko zadel, saj je z 20 goli najboljši Realov strelec, bi lahko stopil v čevlje slavnega Zinedina Zidana. »Jude ima veliko stvari, ki me spominjajo na Zizouja,« je dvignil svojega mladega aduta, ki je res sodoben tip igralca z moštveni duhom. Golom, od tega štirim v LP, je dodal tudi 10 asistenc.

Real Angleže napada z Angležem, City Špance s Špancem. Tudi to je posebnost dvoboja, v katerem je ob manjšem zastoju strelskega stroja, Haalanda, Guardiolov najbolj zaupanja vreden igralec Madridčan in lanski finalni junak Rodri. Tudi on bo močno motiviran, saj je Atleticov otrok.

Potrjevanje topničarjev

Podobno kot v Madridu, kdo bo koga, se bo bila bitka tudi v Londonu. Eden od močnih Arsenalovih adutov je Nemec Kai Havertz, Bayernov je angleški »gospod« Harry Kane. Arsenal kljub odlični formi in bitki za naslov tudi v premier league še ni potrdil, da je na ravni velikih, kot je Bayern. V osmini finala se je srečno izvlekel proti Portu, zdaj ima v ranjenemu bavarskemu velikanu najtežjo možno nalogo.

»Moje izkušnje mi pravijo, da naj bodo kritiki tiho, dokler ne bo nobene tekme več,« je vsem kritikom in tistim, ki so Bavarce zaradi izgubljene prvenstvene bitke po desetih letih razglasili za poražence sezone, sporočil kapetan Thomas Müller. Arsenalov trener Mikel Arteta ve, da pomanjkanja evropskega ugleda in izkušenj ni mogoče nadomestiti čez noč. Kot Arsenalovi navijači, dobro ve, kako rad jim je zabijal gole Kane. V 19 tekmah jih je »topničarjem« zabil 14.