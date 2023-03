Pred novim velikim finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih v Planici smo znane skakalne in tudi neskakalne Slovence in Slovenke povprašali o pričakovanjih. Jure Košir, nekdanji alpski smučar: »Vsekakor je naslednji teden v Planici na finalu svetovnega pokala in na poletih pričakovati veliko gledalcev. Tradicija pač nekaj velja. Če želite, denimo, moje mnenje, zakaj na nordijskem svetovnem prvenstvu ni bilo toliko gledalcev, bi dejal, da so poleti konec zime v Sloveniji že stalnica, zasidrali so se v srce, res je lepo, da gojimo to tradicijo. Vse zimskošportne prireditve...