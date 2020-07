Zmagal brez ene same dobljene partije

Črni na potezi

Artemijev - Nepomnjači, Chessable Masters (internet) 2020. S katero potezo je črni odločil partijo?



REŠITEV:

1…Lb1!! 2.Kg1 (2.Txb1 Dd3+ 3.Kg1 Dxb1+) 2…Te1+ 3.Sf1 Dd3 in beli je bil hitro prisiljen v vdajo.

Finale pred finalom

REUTERS Nizozemcu Anishu Giriju je uspel svojevrsten podvig.

FOTO: Reuters

Četrtfinale tretjega šahovskega turnirja elitne spletne serije Chessable Masters vsaj s stališča tekmovalne negotovosti gledalcem ni ponudil večjih presežkov. Le v enem od štirih obračunov smo zmagovalca dobili šele v odločilnem tretjem dvoboju, kar pet mini dvobojev štirih partij je bilo odločenih že po treh partijah.Najhitreje in najbolj prepričljivo si je polfinale zagotovil svetovni prvak. Američanmu tokrat ni bil kos in Carlsen je z zanesljivima zmagama z 2,5:0,5 vnovič dokazal veliko premoč v hitrih oblikah šaha proti svojemu zadnjemu izzivalcu za lovoriko.Z enakim izidom, a precej manj prepričljivo igro je v ruskem obračunu slavil. Ob zmagi nad rojakomje rešil in obrnil sebi v prid nekaj zelo slabih pozicij, na roko pa so mu šle tudi »višje sile«. Že v uvodni partiji, ki bi se lahko glede na položaj na šahovnici razpletla z remijem, je Artemijevu zaradi začasno prekinjene internetne povezave potekel čas za razmišljanje. Pri spletnem igranju šaha lahko pač na razplet vplivajo tudi tehnični dejavniki.Svojevrsten podvig je uspel tretjemu polfinalistu – najboljšemu nizozemskemu igralcu. Prvi mini dvoboj protije dobil brez ene dobljene partije! Tekmeca sta remizirala v vseh šestih partijah in tudi v odločilni zlati. Ker je imel Giri črne figure in manj časa za razmišljanje, je zmagal. V drugem mini dvoboju je slavil s 3:1 in si priboril polfinalno vstopnico.Najmanj enostranski obračun sta prikazalain. Kitajec je povedel in bil tudi v drugem mini dvoboju blizu zmagi, a se je Američan herojsko rešil, zmagal v zlati partiji in izsilil odločilni dvoboj. Razplet v slednjem je bil nato spet precej antiklimaktičen, saj je Ding prikazal prevladujočo predstavo, s katero ga je v treh partijah prepričljivo odločil v svojo korist.Najboljšega kitajskega igralca v polfinalu čaka Carlsen, kar bi moral biti pravi posladek in nekako finale pred finalom. Tekmeca sta se srečala že na prvem turnirju serije, na katerem je norveški šampion slavil šele po velikem preobratu. Ding je že dokazal, da je sposoben premagati tudi prvaka, kar mu je uspelo lani v Saint Louisu, zato lahko pričakujemo zanimiv obračun.