Zidanšek razočarana zaradi poraza, trener krivi igrišče v Ljubljani

Čeprav je imela tlakovano pot do finala ali celo druge zaporedne zmage na turnirjih serije WTA 125, je Tamara Zidanšek pokleknila na predzadnji stopnički teniškega turnirja Zavarovalnica Sava v Ljubljani. Premoč je morala priznati skoraj 100 mest nižje uvrščeni igralki, Turkinji Zeynep Sönmez, ki je slavila uspeh kariere s 6:2 in 6:3.

Tamara Zidanšek, ki je prejšnji teden osvojila turnir istega ranga v Bariju v Italiji, je bila v polfinalu najvišje postavljena igralka. Bila je v dobri formi, samozavestna in odločna, da napade drugo zaporedno zmago, žal pa so se ji načrti sesuli kot igrišče na Trgu republike v Ljubljani.

Po večdnevnih zapletih zaradi neustrezne podlage na osrednjem igrišču Mima Jaušovec v središču Ljubljane je nadzornica WTA v petek vendarle prižgala zeleno luč za selitev polfinalov na Trg republike. Kot se je izkazalo že po uvodnih izmenjavah, je bila odločitev preuranjena, saj so se na igrišču hitro naredile luknje, tako da so jim morali vzdrževalci popravljati kar med točkami.

Tamara Zidanšek se v teh razmerah ni znašla. Izgubila je po uri in enajstih minutah, od tega je bilo efektivne igre precej manj, saj je bilo po prvem nizu v zraku vprašanje, ali bi se lahko dvoboj nadaljeval v Tivoliju. Turkinja, ki je v sredo že preizkusila igrišče na Trgu republike, na to ni pristala.

»Ni bilo fajn, saj sem čutila, da veliko stvari ni bilo v mojo prid. Tekmica je igrišče že poznala, jaz sem bila prvič na njem. Pogoji so bili povsem drugi kot pretekle dni v Tivoliju. Hkrati sem čutila utrujenost od vseh odigranih partija v zadnjih dveh tednih, a kljub temu moram biti zadovoljna z doseženim v zadnjem obdobju,« je po porazu povedala Zidanšek, ki bo na novi razpredelnici napredovala med prvih 80 igralk na svetu.

Bolj kritičen do organizatorjev in izvedbe turnirja je bil njen novi trener Blaž Kavčič. »Igrišče ni bilo primerno za igro. Verjamem, da so se organizatorji trudili in dali vse od sebe, a žal to ni koristilo Tamari oziroma njeni igri. Odboji žog so bili prenizki, ni mogla razviti svoje hitrosti in udarcev, hkrati pa se je zaradi lukenj v igrišču bala poškodbe. Brez dvoma je Tamara veliko boljša igralka, kot je to pokazal končni rezultat,« je dejal Kavčič.

Slabe volje ni skrival niti direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič. »Želeli smo narediti nekaj posebnega, edinstvenega, vendar nam žal to ni uspelo. Zaradi selitve iz ene na drugo lokacijo nam je zmanjkalo časa za utrditev igrišča. Nihče točno ne ve, kaj je pravi razlog, a dejstvo je, da zadeve nismo izpeljali, tako kot bi jo morali. Po turnirju bo čas za analizo, zagotovo pa ni bojazni, da bi Slovenija v prihodnje ostala brez turnirja WTA,« je dejal Krušič.