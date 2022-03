Zbogom, Skender, dober dan, Prosinečki

Tudi derbi Ljubljanske kotline v Stožicah je potrdil, da Dino Skender ni ustrezen trener za nogometaše Olimpije. Ljubljančani so osvojili le točko v dvoboju z Domžalami in tako povišali zaostanek za Mariborom na visokih sedem točk. To ni obetavno izhodišče za Olimpijo pred dvotedenskim premorom (zaradi reprezentančnih terminov), v katerem naj bi zmaje že vodil novi trener.

Zmaga Mure v Sežani Izidi 28. kroga – Olimpija: Domžale 1:1 (Mario Kvesić 41.; Mitja Ilenič 68.), Maribor: Celje 1:0 (Đorđe Ivanović 68.), Kalcer Radomlje: Bravo 2:1 (Tomislav Mrkonjić 40., 57., 11-m; Nsana 52.), CB24 Tabor Sežana: Mura 0:2 (Luka Bobičanec 51., Tomi Horvat 65.), Koper: Aluminij 1:1 (Osuji 43., 11-m, Parris 47). Vrstni red strelcev: 13 – Maks Barišić (Koper), 12 – Ognjen Mudrinski (Maribor), 10 – Mustafa Nukić (Olimpija); pari 29. kroga: Celje – Tabor, Domžale – Maribor (2. april), Aluminij – Bravo, Mura – Koper, Olimpija – Radomlje (3. april).

Nezadovoljstvo nad Skenderjem so izrazili tudi navijači – tako Green Dragons kot navzoči na glavni stožiški tribuni. Sprva so se zadovoljili z vzkliki »Skender, adijo!«, po tekmi naj bi vdrli tudi v slačilnico in zahtevali odhod nepriljubljenega hrvaškega trenerja, ki je bil klavrn poskus športnih direktorjev Olimpije – njegovega brata Marina Skenderja in Mladena Rudonje.

Vodstvo kluba – izvršni direktor Igor Barišić – je tako že povleklo prve poteze, Skender naj bi kmalu zapustil Stožice, nasledil pa naj bi ga legendarni hrvaški nogometaš Robert Prosinečki. Bomo videli, kaj bodo prinesli naslednji dnevi.

Sprememba je gotovo upravičena. Olimpija je bila v tekmi z Domžalami v podrejenem položaju, nikakor ni želela izdati svoje strategije, ki temelji na »neigri«, onemogočanju tekmeca in previdni taktiki, s katero naj bi moštvo zaprlo dostope do svojih vrat. Seveda to pije vodo, a ne v klubu, ki na račun desetletij igranja v nekdanji SFRJ in nato Sloveniji v očeh številnih poznavalcev kotira povsem na vrhu Slovenije (po merilu uspešnosti je Maribor daleč spredaj) po merilu uglednosti.

Prva liga Telemach Maribor 28 16 5 7 44:30 53 Koper 28 14 8 6 44:32 50 Olimpija 28 13 7 8 39:30 46 Mura 28 11 11 6 39:36 44 Bravo 28 10 9 9 26:25 39 Domžale 28 9 10 9 36:33 37 Celje 28 9 5 14 33:39 31 Radomlje 28 8 7 13 32:39 31 Tabor 28 6 8 14 24:30 26 Aluminij 28 4 8 14 26:49 22

Izpostaviti kaže tri dogodke. Prvi je bil gol Olimpije v trenutku, ko ga ni nihče pričakoval. Morda je Olimpija izvajala stranski avt najmanj 15 metrov predaleč, ob tem sta bila na igrišču tudi dve žogi (eno je resda prinesel na zelenico igralec Domžal), toda, kakor koli, Mario Kvesić je mojstrsko izigral čuvaja in zabil gol z leve strani v daljši zgornji kot.

Na obzorju je vrnitev Roberta Prosinečkega v Ljubljano. FOTO: Tadej Regent

Drugič, sicer solidni Mustafa Nukić (eden redkih, ki je premogel potezo več med gostitelji) je bil najprej centimeter oddaljen od evrogola s 25 metrov (žoga se je od prečke odbila na golovo črto), toda v naslednji akciji je prejel drugi rumeni karton, ker je nehote – naivno – brcnil v glavo Svena Karića. In tretjič, evrogol je dosegel Mitja Ilešič, ki je počakal na odbito žogo na 20 metrih in jo nato zabil pod prečko vratarja Ivana Banića. Izid 1:1 zanesljivo – glede na prikazano – bolj ustreza Ljubljančanom.