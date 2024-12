Hude razprtije med športniki: »Žaljivke? To sem prepustil odvetnikom«

Nekdanji vrhunski judoist Aljaž Sedej, ki je samostojni Sloveniji priboril prvo moško kolajno na članskih evropskih prvenstvih, potem ko je leta 2009 v Tbilisiju navdušil s 3. mestom, je lani postal generalni sekretar Judo zveze Slovenije (JZS). V posebnem pogovoru si je 36-letni Ljubljančan med drugim zaželel tudi čimprejšnjega konca notranjih razprtij.

Kako se ozirate na opravljeno delo v dobrem letu dni?

»Veliko stvari smo že uredili in marsikaj izboljšali. Zdaj se ukvarjamo s posodobitvijo spletne strani in (vz)postavljanjem interne platforme, na kateri bodo lahko v klubih sledili novicam glede priprav, treningov ... Tu bodo imeli tudi dostop do zapisnikov izvršilnega odbora in zbora članic, pravilnikov in obrazcev. Dobili bomo tudi bolj profesionalno službo za odnose z javnostmi.«

Kakšno je finančno stanje zveze?

»Do evropske zveze (EJU) imamo še dolg v višini dobrih 60.000 evrov, a smo se na nedavnem kongresu dogovorili, da ga bomo odplačali v 24 mesecih. Če odmislim dolg, je naše finančno stanje dobro. Proračun se suka okrog 1,5 milijona evrov in je nekoliko nižji kot v prejšnjih letih, ker smo izgubili tri trenerje v nacionalnih panožnih športnih šolah. Po drugi strani se je skupni znesek od fundacije in ministrstva povečal za 115.000 evrov.«

Koliko denarja bodo letošnji podvigi, med katerimi izstopa zlata olimpijska lovorika Andreje Leški, prinesli v blagajno?

»Upam, da bomo na ta račun prihodnje leto prejeli še kakšen dodaten evro. To bi bilo zelo dobrodošlo, saj bi lahko podprli naše športnike pri pripravah. Že sedaj pa se pozna pri prepoznavnosti juda, saj je veliko več pompa okrog zveze.«

Uspehe so, žal, zasenčile notranje razprtije. Kakšen je vaš komentar o grobih žaljivkah na družbenih omrežjih?

»Zame in za mojo družino je bilo zaradi tega zelo stresno. Ne morem se znebiti občutka, da se poskuša namerno zasenčiti vse lepe stvari. S tem se ukvarjam že leto dni in se nočem več, kljub temu pa se moje ime vedno znova kje pojavi. To sem prepustil odvetnikom.«

Zoper zvezo je bilo vloženih več tožb. Kako vam kaže glede teh?

»Proti JZS so vložili štiri tožbe, prva, ki jo je podal Judo klub Sankaku Ljubljana, se je pravnomočno razpletla v korist JZS. V dveh, treh tednih bi moralo sodišče sporočiti sodbi glede Boksarskega kluba Portorož, Živi Z Dravo in Judo zveze slovenske Istre, medtem ko so eno zaslišanje premaknili na 22. januar.«

Kaj obtožujejo zvezo?

»Zvezi očitajo ničnost vseh sklepov na izrednih zborih članic 22. septembra 2023, takrat so me imenovali za generalnega sekretarja, in 18. oktobra, ko so razrešili tedanjega predsednika zveze Lovrencija Galufa.«

Krovno judoistično organizacijo ste »očistili« slamnatih klubov.

»Papirnati klubi so v JZS navzoči že dolgo. Absurdni vrh tega smo doživeli marca letos, ko smo sprejeli 62 novih klubov, med katerimi je bila večina slamnatih. Zaradi tega smo 12. novembra sprejeli nov statut, ki zaostruje pogoje vključitve v zvezo. Po novem mora imeti vsak klub, ki želi biti naš član, trenerja z ustrezno izobrazbo na področju športa ali drugo stopnjo usposobljenosti in aktivno tekmovalno licenco pri JZS. Zdaj je teh skupno 136, a se jih bo z novim statutom več kot prepolovilo. Klubi bodo imeli poslej različno število glasov, pri čemer jih bodo imeli več tisti, ki imajo več registriranih športnikov.«

Obilo prahu je dvignila odločitev, da tradicionalni turnir, ki ga je celjski klub Z'dežele Sankaku prirejal v Podčetrtku, premaknete v Ljubljano. Zakaj ste se odločili za ta korak?

»Zveza je v preteklosti podpirala prireditelje pri izvedbi turnirjev, plačala licence EJU in imela zaradi vsega skupaj od 25.000 do 35.000 evrov minusa. Menim, da bi morala vsa mednarodna tekmovanja organizirati JZS, seveda s pomočjo tehničnih organizatorjev, celotno izvedbo bi morala torej načrtovati JZS – vštevši finančna sredstva. Namesto evropskega bo to po novem svetovni pokal, ki ga bomo 8. in 9. februarja prvič gostili pri nas – v dvorani Maksa Pečarja v Črnučah.«

Kako ste razdelili vloge v reprezentancah?

»Za športnega direktorja smo potrdili Gregorja Broda, v članski vrsti pa bosta reprezentančna trenerja Luka Kuralt in Igor Trbovc. V mlajših selekcijah bodo reprezentančni trenerji Mario Rudl, Marko Prodan in Aljaž Gostenčnik. Reprezentančni trener za kate bo Robert Kojc, za veterane Filip Leščak, medtem ko bo inkluzijo tako kot doslej vodila njena komisija.«

Kako to, da nobene vloge niste namenili Marjanu Fabjanu?

»Kot sem seznanjen, sta imela z Brodom pred dnevi dober sestanek, na katerem sta se dogovorila glede dela v prihodnosti. Po mojih podatkih dobro sodelujeta.«

Že nekaj časa ga ni bilo ne videti ne slišati v javnosti. Mar veste, kaj počne?

»Na moje klice in elektronska sporočila se v zadnjem času ni odzival, ni se prijavil niti za položaj športnega direktorja. Kakor ga poznam, se je povsem osredotočil na delo v klubu, v katerem razvija nov rod judoistov, med katerimi izstopata 18-letni Leila Mazouzi in Nika Tomc.«

Vašo protikandidatko v boju za položaj generalnega sekretarja Urško Žolnir Jugovar so nedavno potrdili za glavno športno direktorico pri evropski zvezi.

»To je odlično, JZS še nikoli ni imela funkcionarja na takšnem položaju v mednarodnih organizacijah.«

Zakaj ste odšli z OKS?

»Na OKS sem nasledil Petro Robnik in po dobrih štirih letih postal vodja kariernega centra za športnike, nato pa še športni menedžer olimpijskega festivala evropske mladine v Mariboru. Ocenjujem, da sem se izkazal. Reciva tako, da sem bil na koncu na OKS nezadovoljen.«