Za zmago bi moral skočiti do rekorda

Anže Lanišek si je v izjemno razburljivi tekmi za svetovni pokal v Zakopanah, ob kateri so si – kot so zapisali na uradni spletni strani Mednarodne smučarske zveze (FIS) – gledalci (po)grizli nohte, predvčerajšnjim priskakal tretje (posamične) stopničke v tej sezoni in skupno pete med elito. Še tretjič se je zavihtel na drugo stopnico odra za najboljše smučarske skakalce na svetu, na zmagovalno pa še čaka. Toda glede na to, kako dobro skače v predolimpijski zimi 2020/21, je verjetno le še vprašanje časa, kdaj bo v svetovnem pokalu prvič okusil tudi slast zmage.



Na skakalnici Wielka Krokiew, na kateri se je igra številk v nedeljo za las prevesila na stran 22-letnega Norvežana Mariusa Lindvika, jo je dve leti starejši Domžalčan zgrešil za pičle 2,3 točke oziroma za nekaj več kot meter. V Innsbrucku je bil pred dobrima dvema tednoma od prvouvrščenega Poljaka Kamila Stocha oddaljen nekoliko dlje (12 točk), še nekaj več (15,8 točke) pa je Anžeta od št. 1 ločilo novembra 2019 v Visli, kjer je za svoje prve stopničke zaostal le za norveškim zmagovalcem Danielom Andrejem Tandejem.

Skupno spet na visokem 6. mestu

»Na posamični tekmi sem skakal bistveno bolje kot na moštveni. Stopničk sem seveda zelo vesel, toda kakovost skokov mi je tokrat, če sem iskren, še pomembnejša od uvrstitve. Na njihovo čim boljšo izvedbo se moram osredotočiti tudi na prihajajočih preizkušnjah, na katere bom poskušal prenesti to raven skakanja,« se Lanišek, ki je v skupni razvrstitvi za svetovi pokal ta čas šesti z le točko zaostanka za petouvrščenim Poljakom Piotrom Zylo, še kako dobro zaveda, kaj mu bo prej ali slej prineslo tudi prvo mesto.



Med spremljevalci tega športa jih predvčerajšnjim ni bilo malo, ki so za zmagovalca že videli 24-letnega člana SSK Mengeš. V tej sezoni najboljši slovenski reprezentant je med drugimi navdušil tudi najuspešnejšega avstrijskega skakalnega trenerja Alexandra Pointnerja.



»Noro! To je bil res odličen skok. Za takšne skakalci trenirajo vse leto. Škoda, da je po pristanku za trenutek izgubil ravnotežje, zaradi česar je prejel nekoliko nižje ocene za slog. A zavoljo teh ni bil ob zmago, ki bi mu jo res privoščil. Ko si bo pogledal posnetek, bo videl, da bi moral zaradi malce boljših razmer, ki jih je imel v zraku v primerjavi z Lindvikom, skočiti skoraj do rekorda skakalnice,« je pojasnil 50-letni Tirolec, ki je bil minuli konec tedna strokovni komentator za Eurosport, drugače pa ima o skokih tudi redno kolumno v časopisu Tiroler.

