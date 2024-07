Za Rogliča klanci z leti postajajo bolj strmi

Orleans • Če se je prvi teden Toura končal z dobrimi štirimi urami razburljivega dirkanja po makadamu, se je drugi začel z ravno toliko živega dolgčasa, ki ga je razbil šele boj šprinterjev, med katerimi je bil prvič letos najmočnejši lanski kralj hitrosti Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck). Vendar rumeni Tadej Pogačar (UAE) in njegovi tekmeci za vrh v skupnem seštevku niso imeli nič proti. Lahko so nabirali moči za današnjo bitko v Centralnem masivu.

Ena od večjih ugank uvodnega tedna 111. dirke po Franciji je bila, kaj se dogaja s Philipsnom in njegovim šprinterskim vlakom z Mathieujem van der Poelom v glavni vlogi. Lani je ta naveza v prvem tednu dirke slavila tri zmage, tokrat ga je končala sušno. Odgovor je prišel v 187,3 km dolgi preizkušnji, ki je oživela šele v zaključku, v katerem je svetovni prvak spet izvrstno pripravil akcijo belgijskemu šprinterju, ki je tekmece za seboj pustil za dve dolžini kolesa.

»To je olajšanje, prejšnji teden za nas ni bil dober, bil je neskončen, imeli smo tudi nekaj smole. Končno smo pokazali svojo moč s šprinterskim vlakom in dosegli to, po kar smo prišli. Morda nismo vsi dirke začeli v najboljši formi, vendar smo dvignili pripravljenost in udarno začeli drugi teden,« je odleglo Philipsnu, ki se je v prvih štirih šprintih Toura zdel neprepoznaven, zato pa smo v njih videli zgodovinske zmage Biniama Girmaya in Marka Cavendisha ter vrnitev na vrh Mezgečevega kapetana Dylana Groenewegna.

Zdaj je udaril še Philipsen, ki se je še pravi čas vrnil v boj za zeleno majico, ki jo je osvojil lani, zdaj pa jo prepričljivo nosi Girmay. »Zelo močan je in veliko točk prednosti ima, najprej smo se osredotočili na etapno zmago, zdaj gremo po naslednjo, bomo videli, kaj nam bo to prineslo,« je še povedal Philipsen, ki bo imel še dovolj priložnosti, da dobi štiri etape kot na lanskem Touru.

V boj s 4.350 višinskimi metri

Ta teden bi moral dobiti še dve, vendar ne v 11. etapi, po kateri bo Pogačar, če bo ubranil vodstvo v skupnem seštevku, 30. v karieri oblekel rumeno majico. »Ni se lahko vrniti na kolo po dnevu premora, vendar smo si lahko dobro odpočili in brez težav ujeli ritem za finale etape. Ni bilo niti vetra in bolje je tako,« uvod v drugi teden ni bil pretirano stresen za 25-letnika s Klanca pri Komendi, ki vodi 33 sekund pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step), 1:15 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) in 1:36 pred Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe).

»Tokrat smo imeli podaljšek prostega dneva, sledi pa še ena dolga in težka etapa. Zaključek bo posebej zahteven. Pričakujem hudo bitko, mislim, da poznam najstrmejši klanec. Zelo težak je in klanci z leti postajajo vse bolj strmi,« je Rogla za TV Slovenija misli usmeril k 211 km dolgi 11. etapi s kar 4.350 višinskimi metri.