Za Pogačarja je korona nevarnejša od Danca

Tadej Pogačar je drugo leto zapored prvi teden Toura končal v rumeni majici. Lani jo je oblekel po alpski 8. etapi, tokrat je gospodar francoskih cest postal že v 6. V letu 2022 prehiteva tudi z etapnimi zmagami, lani je ta čas pospravil eno, letos dve, zato pa se na 109. dirki po Franciji še ni otresel vseh tekmecev za vrh v skupnem seštevku.

Kot senca mu poskuša slediti danski adut Jumba Visme Jonas Vingegaard. To sta kolesarja, ki sta bila tudi pred letom dni na Elizejskih poljanah na 1. in 2. mestu, vendar ju je po 9. etapi ločil že pravi prepad, Pogačar je do Pariza le še branil več kot pet minut in pol prednosti. Tokrat gre v dan počitka z le 39 sekundami naskoka. Zdi se malo, vendar tudi cela večnost, če jih je treba pridobiti proti Pogačarju, svetovni številki ena, ki doslej ni pokazal kančka slabosti. Morda so jo sprva njegovi pomočniki pri ekipi UAE, ki jih na uvodnih preizkušnjah ni bilo na spregled, minuli konec tedna pa so prevzeli nadzor nad karavano skoraj tako prepričljivo kot nekoč ekipa Sky, ki je dobila sedem Tourov v osmih letih.

»Vsi naši kolesarji so močnejši iz dneva v dan, pokazali smo, da lahko nadziramo dogajanje tudi z enim pomočnikom manj. Proti koncu dirke bo to postajalo vse težje, vendar smo samozavestni,« je Pogačar povedal po 9. etapi, v kateri se je Tour iz Švice vrnil v Francijo. Dan prej je moral zaradi pozitivnega covidnega testa domov njegov pomočnik Vegard Stake Laengen, v Lozani pa je svojo drugo etapno zmago slavil Wout van Aert. Pogi je bil tretji in je tekmecem odščipnil dragocene 4 sekunde.

Vajo je ponovil včeraj, ko v smučarskem središču Chatel les Portes du Soleil ni šlo več za etapno zmago, saj si jo je prikolesaril ubežnik Bob Jungels (Ag2r). Kljub temu je 23-letnik s Klanca pri Komendi v boju za 5. mesto močno pospešil, na kolo se mu je prilepil le Vingegaard, preostali tekmeci so izgubili še 3 sekunde.

Majica ni preveliko breme

Številni kolesarski komentatorji so prepričani, da bi bilo morda bolje, če bi ekipa UAE kateremu od ubežnikov za kakšen dan prepustila rumeno majico in se s tem znebila bremena narekovanja tempa na čelu glavnine. »Nič ne bi bilo narobe, če bi tokrat izgubili majico, vendar so fantje dejali, da se dobro počutijo, zato smo jo branili,« je nadaljeval Tadej Pogačar, ki je včeraj 20. v karieri oblekel najbolj prestižno majico v kolesarstvu. Bržkone je ni želel predati, ker so pred njim tri alpske etape, na katerih je pričakovati na tisoče slovenskih navijačev. Primož Roglič (Jumbo Visma) je bil leta 2020 v rumenem 12 dni, preden ga je v predzadnji etapi slekel Pogačar.

Letos se bo zaradi padca v 5. etapi, ki ga je stal več kot dve minuti, stežka še prebil na vrh, je pa na letošnjem Touru že prišel dlje kot na lanskem, na katerem so posledice padca v 3. etapi postale prehude pred 9. etapo. Tudi tokrat se Rogla bori z bolečinami v hrbtu, kljub temu pa se vzpenja po razpredelnici, po včerajšnjem 14. mestu gre na dan počitka kot 11. v skupnem seštevku, 2:52 za Pogačarjem. Za oba je sicer velika nevarnost še naprej covid-19. Danes bodo testirali celotno karavano, pozitivni test pomeni konec dirke. »Spimo v ločenih sobah, zelo skrbimo za higieno in se držimo vseh drugih ukrepov, upam, da bomo vsi ostali tukaj,« je Pogačar še povedal o dnevu, ko bodo o razpletu Toura morda odločali v epidemiološkem laboratoriju.