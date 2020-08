Za Oblaka bi dali 110 milijonov

Oblak je lani z Atleticom sklenil pogodbo do konca sezone 2022/23.

Od Volka do Simeoneja

Jan je lani v prostorih uredništva španskega časopisa Marca prejel že četrto nagrado zamora, priznanje za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v sezoni.

Vrtoglave številke

Številke so impresivne: Chelsea bi za Oblaka madridskemu Atleticu plačal 110 milijonov evrov ter dodal še Arrizabalago, da bi izpolnili odkupno klavzulo, ki v Madridu znaša kar 120 milijonov.

Minuli mesec so v Škofji Loki praznovali 90 let nogometa. To je okolje, ki je dalo Sloveniji in svetu, verjetno v tem hipu najboljšega vratarja na svetu. Angleži že dva tedna napovedujejo, da bo prav 27-letni Oblak zvezda letošnjega prestopnega roka. Časopis Daily Mirror je na spletni strani bralcem ponudil udarno novico, da si ga želijo v londonskem Chelseaju, kjer naj bi zamenjal dve leti mlajšega Španca»Če se bo Jan odločil za selitev, ga na Otoku spet čaka široka paleta slogov, ki jih gojijo trenerji. A tudi tam bo eden najboljših. Bo pa tudi Janova vloga spet odvisna od glavnega trenerja, ki na koncu postavlja igro in deli vloge,« ocenjuje, nekdanji reprezentančni vratar. Ocenjuje, da Jan morda sploh ne želi zapustiti Madrida. »Deluje in igra v izjemno uspešnem klubu, je izjemno uspešen. Vse mu uspeva. Menim, da če se zgodi take vrste transfer, bo to bolj poslovna odločitev v prid Atletica, s tem odhodom pa bi se na neki način tudi Jan zahvalil Atleticu za vse.« Po Zupanovem mnenju bo šel Oblak v klub, s katerim bo lahko osvojil ligo prvakov.Zupan je Oblaka opazil v Sarajevu, ko je igral za selekcijo U15. »Že takrat je kazal obrise, kot jih ima zdaj: imel je svoj stil, svoj osnovni položaj izhoda in dobre reakcije na žogo. Ta njegova priprava pred posredovanjem na žogo je izjemna. Tu je eden najboljših na svetu. Navdušuje, kako mu uspe tako hitra reakcija z rokami in celim telesom,« se Zupan ozre v preteklost. »Z njim sem govoril o tej njegovi predpripravi. Rekel je, da to čuti v sebi, kako reagirati. To je tisto, kar mu je bilo dano, to je njegov bogati talent,« nadaljuje.»Sprva v tujini ni branil veliko. Za vratarja pa je ključno, da brani. Potem je le dobil priložnost v Benfici. Menda je celo Janov zastopnik vztrajal, da se mu da priložnost, drugače bi iskali nov klub,« doda.Jan je vratarsko pot začel v NK Ločan v Škofji Loki, nadaljeval pa v ljubljanski Olimpiji, kjer je nad njim bdel. Leta 2010 je zapustil Olimpijo in postal član lizbonske Benfice, ki ga je posodila v štiri ekipe, bil je tudi vratar v Benfici B. Njegova prva prava sezona na tujem je bila 2012/2013, ko je za Rio Ave, prvoligaša s severa Portugalske, zbral 28 tekem. Ko se je v naslednji sezoni poškodoval prvi vratar Benfice Brazilec, je Oblak stopil med vratnici, pomagal ekipi do zmage s 3:0 proti Olhaenseju in začel pohod na vratarski Olimp. V tisti sezoni je moštvu pomagal do finala pokala liga Evropa. »Kot sem že omenil: za vratarja je ključno, kdo dela z njim, kakšno filozofijo premore glavni trener. Po eni strani je imel Jan očitno ob sebi dovolj dobre trenerje, ki so mu dali te osnove.Kot se spomnim, se je npr.tako ujel s trenerjem vratarjev v Udineseju, da je potem ta trener šel z njim tudi v Inter,« navrže Zupan.»Že zdaj brani v klubu, Atleticu, ki je vrh evropskega klubskega nogometa. Morda to res ni Real ali Barcelona, a je klub, kjer ima vratar vedno dovolj dela, kar je izvrstno za Jana. Španska liga je zelo zahtevna, še zlasti za vratarja, saj brani proti ekipam z zelo kakovostnimi igralci, ki so sposobni vseh možnih udarcev. Janu je v Španiji uspelo! V tem hipu zelo dobro pozna konkurenco, tekmece ... Imel je velik plus, ker je tudi njegov trenertoliko posvetil fazi branjenja s celotnim moštvom, ki je z Oblakom izjemno dobro uigrano,« sklene Zupan.