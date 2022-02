Z zadnjico so podrli že dovolj zgrajenega

Če bi se uvodni del evropskega pokala v košarki končal danes, bi se od 20 moštev poslovila le štiri, razplet pa nam nikakor ne bi ugajal. Iz skupine A bi izpadla Slask in Trento, iz B Cedevita Olimpija in Promitheas. Ljubljančani imajo resda na voljo še osem popravnih izpitov – ob prvem bodo drevi ob 19.15 gostili turški Bursaspor –, za katere se lahko zahvalijo lanskemu prehodu na dve desetčlanski skupini. Zdaj je napočil čas, da sami postorijo nekaj zase.

V prvih desetih evropskih nastopih so Ljubljančani iztržili le tri zmage, v gosteh so ugnali Gran Canario in Valencio, doma Bourg. Že iz teh skopih podatkov lahko razberemo, da je nekaj narobe z njihovo tekmovalno (ne)zrelostjo. Če so bili lahko uspešni na parketu obeh vodilnih v skupini, zakaj se jim tako pogosto zalomi proti slabšim in zakaj so tolikokrat klonili v Stožicah?

Hkrati je težko razumeti, da ima moštvo najskromnejšo rezultatsko krivuljo od združitve z zagrebško Cedevito, saj bi pričakovali, da bo po začetku z ničle in višanju proračuna postopno napredovalo. Trenutno je njegova bera 3:7 na evropski sceni in 9:7 na regionalni, v prvi skupni sezoni je bila po enakem številu tekem 4:6 v Evropi in 10:6 v ligi ABA, lani 7:3 in 12:4. Podobno velja za evropski pokal 2021/22, Cedevita Olimpija je po dveh začetnih zmagah dosegla le še eno v osmih dvobojih. Bo torej daljša mednarodna sezona zanjo darilo ali zgolj dodatno mučenje?

Doklej simpatični?

Nove odgovore bo ponudila revanša z Bursasporom. Ko je stožiška zasedba 3. novembra obiskala Turčijo in s 84:93 (Blažič 20, Pullen in Keene po 16, Auguste 11; Freeman 22, Hayes 21, Dudzinski 13, Brown 10) doživela prvi evropski poraz v sezoni, se še ni prižgal alarm, čeprav je s 93 prejetimi točkami in medlim odzivom na tekmečevo agresivnost nakazala skrb vzbujajoče smernice. Tri mesece pozneje se niso bistveno spremenile kljub številnim kadrovskim rokadam, zato bi se lahko zamislili preostali staroselci.

Košarkarji Cedevite Olimpije postajajo sopomenka za hitro, privlačno in učinkovito igro, ko imajo strelski dan, ko ga nimajo ali ko jim nasprotno moštvo s trdimi prijemi pristriže peruti, so »simpatični« in dobrodošli tekmeci brez rezervnega načrta, kar ni ravno pohvala.

Tudi ob zadnjih treh porazih, evropskem z Gran Canario ter regionalnih s Crveno zvezdo in Budućnostjo, so prikazali nekaj zanimivih oprimkov, s katerimi bi se lahko začeli vzpenjati. Nekaj podobnih prelomnic so že imeli in vsakič so z zadnjico podrli, kar so s težavo zgradili, najzvestejši navijači pa še kar upajo, da so jih napake izučile. Toda proti Bursasporu bo štela le zmaga, nov poraz bi lahko pomenil začetek konca, vsaj s psihičnega vidika, pred revanšami z Ulmom in Virtusom v gosteh, Budućnostjo, Umano in Valencio v Stožicah ter dvema soočenjema s Promitheasom.

Vrstni red v skupini B po 12 kolih: Gran Canaria 8:2, Valencia 8:3, Budućnost 7:4, Virtus 6:4, Ulm 6:5, Umana 4:5, Bourg 4:7, Bursaspor 3:6, Cedevita Olimpija 3:7, Promitheas 2:8.