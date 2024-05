Samorodnice vse bolj cenjene: bio vino cenijo predvsem Avstrijci, ki pri nas kupujejo grozdje z brajd

V še ne tako davni preteklosti je v Slovenskih goricah in še marsikje ob vsaki hiši uspevala vinska trta samorodnica. Na brajdah so rasli predvsem klinton, izabela in jorka, redko šmarnica, ki so jo v večini gojili v manjših vinogradih. Trte samorodnice so gojili, ker jih ni bilo treba škropiti proti boleznim in škodljivcem. V preteklih desetletjih vino z brajd, običajno gre za rdečko in tudi šmarnico, ni bilo cenjeno, danes pa je povsem drugače. Gre namreč za bio vino, ki je spet pridobilo veljavo. Cenijo ga predvsem Avstrijci, ki pri nas kupujejo grozdje z brajd, a tudi pri nas postaja rdečka vse bolj cenjena, zlasti na severovzhodu in jugovzhodu države.

V grajski kleti

Da bi bila rdečka še bolj cenjena med ljubitelji vina, je Turistično društvo Negova - Spodnji Ivanjci pred šestimi leti na pobudo Slavka Lončariča začelo njeno ocenjevanje. Njihovi pobudi je prisluhnilo tudi Društvo vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric, ki ga vodi znan vinogradnik in vinski vitez Milan Kolarič, ter je tako letos organiziralo 6. ocenjevanje rdečke. Šlo je za, kot nas je strokovno podučil predsednik društva in komisije, ocenjevanje fermentirane alkoholne pijače iz rdečega grozdja. Tudi letos so se zbrali v grajski kleti, kjer so v preteklosti hranili izvorna vina iz grajskih vinogradov pri Negovi.

Tokrat so v komisiji poleg predsedujočega Kolariča sedeli Zvonko Fleisinger, Slavko Lončarič, Zdenko Bratuša in Aleksander Kolarič. S pomočjo vinske kraljice Radgonsko- Kapelskih goric Taje Zupan in tehnične ekipe, ki je skrbela za nalivanje vzorcev v kozarce (Drago Puklavec, Stanko Kaučič, Alojz Mauko, Danica Satler in Jako Kniplič), so ocenili 26 vzorcev. Vina so bila kljub lanskim ujmam dobra, predvsem po zaslugi kletarjev, le pri nekaterih vzorcih se je čutilo premalo žvepla. Na koncu je nekaj besed povedal Slavko Lončarič, ki je prav na dan ocenjevanja dopolnil 87 let. Predsednik TD Negova - Spodnji Ivanjci Zdenko Bratuša se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi ocenjevanja, ter jih povabil na pogostitev.

Kolarič in Bratuša sta na koncu trem najboljšim pridelovalcem podelila posebna priznanja za naj domačo rdečko 2024. Za prvo mesto ga je prejel Bojan Likovič, drugi je bil Drago Karl Klobasa (oba iz Negove) in tretji Drago Mlinarič (Gornji Ivanjci). Vsi preostali vzorci so zasedli četrto mesto.

Druženje in pogostitev sta obvezna sestavna dela takšnih ocenjevanj.