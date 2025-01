Potem ko so slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Anže Lanišek na sobotni ekipni preizkušnji zablesteli z drugim mestom za favoriziranimi Avstrijci, je včeraj v Zakopanah vse kazalo na nove stopničke. Lanišek je namreč po uvodni seriji z imenitnim skokom, dolgim 145 metrov, vodil z zajetno prednostjo 11,9 točke pred drugouvrščenim Norvežanom Johannom Andrejem Forfangom (137 m) in 12,1 točke pred tretjeuvrščenim Avstrijcem Danielom Tschofenigom (136 m). Vse je bilo že nared za Anžetovo slavje, toda ...

»Žaba«, kakor ga pravzaprav vsi kličejo, v drugo ni ponovil izjemnega prvega nastopa. Z odskočne mize je bilo sicer vse videti čisto, toda nato ga preprosto ni odneslo do zelene črte, ki je označevala potrebno daljavo za prevzem vodstva. Še več; na doskočišče ga je posrkalo kar nekaj metrov pred njo – pri 130 metrih. Kar so se po njegovem pristanku ustrašili slovenski ljubitelji skokov, se je na žalost tudi uresničilo: Lanišek ni izgubil le vodstva, ampak je zdrsnil celo z zmagovalnega odra. Na koncu se je moral vnovič sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom, že tretjem v tej sezoni svetovnega pokala po Titisee-Neustadtu in Garmisch-Partenkirchnu. Za tretjeuvrščenim Avstrijcem Janom Hörlom (136 m in 140 m) je zaostal za 4,1 točke.

Nove zmage, svoje pete med svetovno elito, se je veselil zamejec Tschofenig, ki se mu je odlično izšel napad v finalu (139,5 m). »Na to, da lahko še osvojim prvo mesto, nisem pomislil, saj me je od Anžeta ločilo 12,1 točke. To je res veliko. Pred drugim nastopom sem si rekel, da ga bom poskušal malo 'jeziti', nisem pa verjel, da ga lahko še premagam,« je priznal 22-letni as iz Straje vasi v spodnji Ziljski dolini, ki je imel pred najbližjim zasledovalcem Forfangom (v drugo 136 m) v seštevku dveh serij 7,3 točke naskoka. Hörl je za 29-letnim Norvežanom zaostal za pičlo desetinko točke.

Nika najvišje doslej v Saporu Najboljše skakalke so se za točke svetovnega pokala potegovale v Saporu, kjer sta zmagi slavili kanadska svetovna prvakinja Alexandria Loutitt, sicer srčna izbranka zamejskega asa Daniela Tschofeninga, in Norvežanka Eirin Maria Kvandal. Od četverice Slovenk sta se v finale prebili le Ema Klinec (7. in 13.) in Nika Prevc, ki je sobotnemu 11. mestu dodala še šesto, kar je njena najboljša uvrstitev na tem prizorišču. V skupni razvrstitvi ostaja na drugem mestu, na katerem za vodilno Nemko Katharino Schmid (v Saporu 6. in 7.) zaostaja za 78 točk. Taja Bodlaj (34. in 31.) je bila na obeh preizkušnjah prekratka za finale, Katra Komar pa je obakrat obstala v kvalifikacijah. Japonska turneja se bo konec tedna nadaljevala v Zau.

»Uspel mi je super prvi skok, pravzaprav je bil takšen ves konec tedna. V finalu se mi je v nastop na žalost prikradla groba napaka, zaradi katere sem izgubil zmago in stopničke,« je pod spektakel na Poljskem potegnil črto Lanišek, ki seveda ostaja najboljši Slovenec v skupni razvrstitvi, v kateri se je povzpel na 11. mesto. Veseli se že prvih poletov v sezoni konec tedna v Oberstdorfu. »Upam, da bom tam prikazal še boljše nastope,« si je zaželel 28-letni Domžalčan.

Do točk tudi Zajc in Prevc

Od naših reprezentantov sta se do točk včeraj dokopala tudi Timi Zajc (132,5 m in 131 m) in Domen Prevc (135 m in 128,5 m), ki sta tekmo končala na 14. oziroma 23. mestu, obilo smole pa je imel Lovro Kos (130,5 m), ki se mu je z 31. mestom – tik za njim je pristal donedavni nemški nosilec rumene majice Pius Paschke (123,5 m) – uvrstitev v finale izmuznila za pičle pol točke. Novinec Rok Oblak (126 m) je ognjeni krst v svetovnem pokalu prestal s 36. mestom.