Vijoličnim že teče voda v grlo

Nogometni velikani so zanetili svetovno vojno, ki bo na igriščih zagotovo obšla Slovenijo. Tu so v ospredju druge težave. Ena od najbolj vznemirljivih je povezana z Mariborom, lovom za Olimpijo in njegovo prenovo pod taktirko Simona Rožmana. V Kidričevem je začel slabo, priložnost za boljše nadaljevanje ima že danes, ko bodo vijolični v Ljudskem vrtu v 29. krogu gostili Domžalčane. Tudi prvak Celje bo že danes gostil Aluminij, druge tekme bodo jutri.



Celje: Celje – Aluminij (danes, sodnik Slavko Vinčić, 15.00): Prvaki ne izgubljajo več, a tudi ne zmagujejo. Trener Celja Jiři Jarošik je pred novim izzivom, ki je povezan z igralno strategijo. Če bo ubral pogumnejšo smer in več napadanja, bo tvegal poraze. Zakaj pa ne, če izboljšuje igro in uveljavlja trende, ki v SNL spet zamujajo.



Maribor: Maribor – Domžale (Roberto Ponis, 17.15): Prvi Rožmanov poskus z izbiro začetne enajsterice in v nadaljevanju nesrečnega razpleta z zgrešeno enajstmetrovko Marcosa Tavaresa se je izjalovil. Še drugi, ki glede na formo tekmeca sploh ne bi bil presenetljiv, ga bi spremenil v živega mrtveca. Razen če ne bo posegel po skrajnih potezah in všečnih za navijače, ki jih ne zanimajo stare zasluge junakov, temveč lepši jutri. Dovolj bo tudi 1:0.



Sežana: CB24 Tabor – Mura (sreda, Nejc Kajtazović, 15.00): Sežanci so še v varnem zavetju, vsaka točka prinaša manj skrbi. Te so v glavnem povezane s tem, da so jih osvojili premalo, čeprav so uprizorili solidno igro. Sobočani so le simbol lige z napačnim sporočilom – da bo prvak tisti, ki bo manj slabši ali imel manj spodrsljajev, prejel gol manj in ne zabil gola več. Ali še drugače: napadalca in po profilu strelca (Amadej Maroša, Kevin Žižek) sta skupaj zabila 7 golov?! Ne le zaradi slabe forme.



Ljubljana: Olimpija – Koper (Matej Jug, 16.45): Olimpija je pred prvim pravim šampionskim izzivom. Koper je eden od najbolj neugodnih tekmecev – trd, taktično nadležen in v Stožicah vedno nabrušen. A največjo koprsko prednost in Olimpijino slabost upodablja Đorđe Ivanović. Najboljši igralec Olimpije bo izpustil tekmo zaradi rumenih kartonov. Domači trener Goran Stanković hodi po robu, zbira točke, zmage z 1:0 pa so dobre za njegovo osebno statistko, za trenerski življenjepis pa ob vse vidnejšem trendu, ki ga z napadalnim pristopom kažejo najboljši zunaj slovenskih meja, ne prav spodbudne.



Nova Gorica: Gorica – Bravo (Mihael Antić, 20.00): Goričani se že pripravljajo za prihodnost, ki se bo po enoletni vrnitvi med najboljše spet začela v 2. SNL. Po igri so bliže prvoligašem, po izplenu pa ... Bravo je svoje temeljno poslanstvo že izpolnil, še tretjo sezono zapored bo igral v 1. SNL. Manjka le še pika na i, odmevnejša prodaja kakšnega igralca. Pri tem nima sreče, EP do 21 let ni dvignilo vrednosti prodajnih adutov, Mustafa Nukić, ki bo zaradi rumenih kartonov izpustil tekmo, pa je že v četrtem desetletju.

Komentarji: