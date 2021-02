Vijolični z Gajserjem na vrhu

Celje sprožilo tudi mariborski cunami

Maribor 23 12 7 4 46:28 43

Olimpija 23 12 7 4 29:15 43

Mura 22 10 7 5 27:16 37

Domžale 23 8 9 6 33:28 33

Bravo 22 7 9 6 23:22 30

Koper 22 8 6 8 30:30 30

Celje 22 7 5 10 21:24 26

Tabor 23 7 5 11 25:33 26

Aluminij 22 4 8 10 17:33 20

Gorica 22 3 5 14 15:37 14

Šuler z igralskimi izkušnjami za nov Maribor

Izida 23. kroga – CB24 Tabor : Maribor 0:4 (Gregor Bajde 18., Jan Mlakar 59., 62., Jan Repas 75.), Olimpija : Domžale 0:0, Celje – Bravo (večerna tekma); danes: Gorica – Aluminij (15), Koper – Mura (17.15).

Kot strela z jasnega je NK Maribor v torek zvečer presenetil slovensko nogometno javnost s sporočilom, da se je razšel s športnim direktorjemin trenerjem. Nov zasuk v mariborski športni politiki je na vrh piramide izstrelil Bogatinovega pomočnika in povezovalca med vodstvom kluba ter športnim delomVčerajšnjo tekmo 23. kroga proti CB24 Taboru je v vlogi trenerja izpeljal. Dolgoletni vojak v službi kluba z Mladinske ulice si je po prvi in visoki zmagi po štirih zaporednih porazih v Sežani zaslužil tudi sobotni derbi proti Olimpiji. Gajser je začel dvoboj z izkušeno enajsterico, zaključil z mlajšo in učinkovito: dva gola rezervistain edenso bili dodana vrednost. »Bili bi neresni, če ne bi bil eni od najresnejših kandidatov,« je novi športni direktor Šuler kot trajnejšo trenersko rešitev označil Gajserja in dodal: »Po derbiju bomo potrdili novega trenerja.«Olimpija oziroma njen predsednikje lansko leto odstavil trenerjapo porazu proti Celju. Olimpija je bila kljub porazu na prvem mestu in je imela še vedno največ možnosti za naslov prvaka. Maribor je ponovil Mandarića in kadrovski cunami izvedel po porazu proti prvaku – Celju.Maribor po lanskem odhodu enega od glavnih ustvarjalcev športnega čudeža izpod Kalvarije v prejšnjem desetletju– zanimivo, odšel je po porazu z Bravom, ki je lani takoj po Hadžićevi menjavi Olimpiji nasul pet golov – še išče rdečo nit. Ali jo je s Camoranesijem izgubil ali pa je bila njegova igralna filozofija nesprejemljiva, bodo hitro razkrile naslednje tekme. Ali pa je šlo za zmotno presojo o potencialih moštva, ki ima za seboj tudi pripravljalno in zdravstveno kalvarijo nekaterih pomembnih prvokategornikov.Velja še omeniti, da je Maribor v drugem delu sezone »izgubil« štiri točke ali osvojil dve proti najboljšima v letu 2021 – Domžalam in Bravu. Prvak pa tudi nekaj velja.Če je Bogatinov stopil v velike Zahovićeve čevlje, je z bogatimi igralskimi izkušnjami Šuler v njegove majhne. Zdaj je nekdanji reprezentant, ki je v poldrugem mesecu od igralskega upokojenca napredoval v enega od ključnih mož vijoličnega kluba, prevzel odgovornost za preoblikovanje Maribora.Bogatinovu se odmik od Zahovićeve filozofije, ki je bila skoraj desetletje imenitna, a se je tudi izpela, ni izšla z dvema trenerjema: sin Camoranesijem. Pod Jakirovićevo taktirko je Maribor že v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo klavrno končal tudi evropsko poletno poglavje, s Camoranesijem pa se je vrnil na vrh in predvsem s pomlajeno zasedbo ter nenavadnim nogometom, ki ga v Ljudskem vrtu niso bili vajeni: manj organiziranim, a napadalnejšim in tudi bolj stresnim.