Vijolični (in drugi) iščejo strelskega plenilca

Spodnja Šiška ima novega junaka Izidi 5. kroga 1. SNL – Maribor : CB24 Tabor 2:0 (Marko Alvir 17., Danijel Šturm 90.), Domžale : Bravo 0:2 (Loren Mažurin 45., 51.), Celje : Aluminij 0:0, Mura – Kalcer Radomlje, Olimpija – Koper (večerni tekmi); pari 6. kroga: Aluminij – Domžale (20. t. m.), Radomlje – Tabor, Koper – Maribor (oba 21. t. m.), Bravo – Olimpija, Mura – Celje (oba 22. t. m.).

Že videna zgodba

Prva liga Telemach Maribor 5 4 0 1 11:7 12

Bravo 5 2 3 0 5:2 9

Koper 3 2 1 0 6:3 7

Olimpija 3 2 1 0 6:3 7

Radomlje 4 1 2 1 4:3 5

Tabor 5 1 1 3 5:6 4

Aluminij 5 0 4 1 1:3 4

Celje 5 1 1 3 5:8 4

Mura 4 0 2 2 4:8 2

Domžale 3 0 1 2 2:6 1

Mariborčani pod taktirkozmagujejo na malih tekmah, držijo vrh lestvice prve slovenske nogometne lige in v hodu iščejo najpomembnejši kamenček v mozaiku: strelskega plenilca, ki bo zabijal tudi proti enakovrednim ali močnejšim tekmecem. V 5. krogu 1. SNL so sicer premagali Sežance, a trepetali do zadnjih sekund, dokler prvega gola v vijoličnem dresuza zmago z 2:0 ni potrdil drugoligaški novinec»Športni direktor se na vse pretege trudi, da bi našel strelca,« je slikovito enega od glavnih kratkoročnih kadrovskih ciljev, a tudi dolgoročnega, če ne bo hitre rešitve, odkril trener vijoličnih. Mariborčani z novo posadko vodilnih kljub štirim zmagam v domačem prvenstvu, a ob polomu v derbiju in dveh porazih v Evropi proti Hammarbyju še ne vlivajo zaupanja pri lisjakih s širino znanja in izkušenj zunaj slovenskih meja. Tudi dvoboj proti vselej neugodnim Sežancem, ki pa še niso na ravni minule sezone in se poskušajo boriti z več slovenskimi, a še neizkušenimi fanti, je pokazal, koga najbolj pogreša vodja kadrovske politike. Klasične devetice ni na vidiku, kaj šele naslednikaZadnji dragoceni strelec je bil. Ko je igral, ni bil najbolj po okusu navijačev, zdaj, ko ga ni, se vidi, kaj pomeni mož, ki lahko zapravlja priložnosti, a jih tudi spreminja v gole.Sežance so strli tudi srečno, prvi gol so zabili, ko je bil zunaj igrišča poškodovani. V finišu dvoboja so Mariborčani tekmovali, kdo bo večkrat izgubil dvoboj z gostujočim vratarjem, in še bolj je bilo jasno, da po odhoduna Švedsko ne morejo imeti le ene ter strelsko še ne razpoložene devetke vToda kraljestvo za strelca za vsaj 12, 13 golov, kaj šele 15 in več, bi dali vsi mariborski tekmeci. Še posebej Domžalčani, ki se jim ponavlja že videna zgodba: slab ligaški start v sezono. Brezso v napadu povsem nemočni, a alarm prižiga splošna nemoč, po kateri ni videti lahkega vzpona v vrh, kvečjemu nakazuje oster boj za obstanek. Tudi ambiciozni Celjani se že spogledujejo s krizo in še iščejo strelca ali pa upajo, da se bo odprloTa zna zabijati gole, a je 1. SNL očitno še prezahtevna zanj. Bravu se je naposled prikazal strelec – 23-letni Istran iz Pulja. Šiškarjem se je pridružil pozimi, spomladi se je spoznaval s SNL, zdaj je, ko je Domžalčanom zabil dva gola, že prvi strelec lige s tremi goli.