V Parizu se začenjajo tekmovanja

Do uradne otvoritve 33. poletnih iger moderne dobe v Tokiu sta še dva dneva, vendar bodo prvi športniki na delu že danes. Popoldne se bosta namreč začeli predtekmovanji na nogometnem turnirju in v ragbiju 7. Kot prvi se bodo pod olimpijskimi krogi ob 15. uri pomerili nogometaši Argentine in Maroka v skupini B ter Uzbekistana in Španije v skupini C.

V skupinskem delu nogometnega turnirja je 16 reprezentanc razdeljenih v štiri skupine po štiri ekipe in vse prvi krog čaka danes.

V skupini C bo ob 17. uri sledil obračun Egipta in Dominikanske republike. Ob isti uri se bosta v skupini A pomerili Gvineja in Nova Zelandija, medtem ko medsebojna tekma Francijo in ZDA čaka ob 21. uri.

Drugi dvoboj skupine B med Irakom in Ukrajino se bo pričel ob 19. uri, ko se bo začelo tudi tekmovanje v skupini D z obračunom med Japonsko in Paragvajem. V skupini D ob 21. uri sledi še tekma med Malijem in Izraelom.

Prvi favorit turnirja je domača izbrana vrsta Francije, ki ji na stavnicah sledita Španija in Argentina. Na zadnjih dveh OI je slavila Brazilija, ki pa se ji na letošnje igre ni uspelo uvrstiti.

Ob 15.30 pa se bo začelo tudi predtekmovanje v ragbiju 7. Prvi dan bodo Irska, Južna Afrika, Nova Zelandija, Japonska, Avstralija, Samoa, Argentina, Kenija, Francija, ZDA, Urugvaj in Fidži, ki so razdeljeni v tri skupine, skupno odigrali 12 obračunov.

Slavnostna otvoritev iger bo v petek ob 19.30 po slovenskem času.