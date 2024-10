V Celju so lačni evropskih uspehov

Albert Riera in NK Celje pišeta posebno zgodbo. Ni nujno vedno lepa, je pogosto turbulentna, a je brez dvoma uspešna. Nekdanji nogometaš Liverpoola, Udineseja, tudi Zavrča je postavil temelje minule šampionske sezone, nato odšel v Bordeaux, po viharnem obdobju v padlem velikanu pa je zavetje znova našel na stadionu Z'dežele.

S Celjem ga zdaj čaka uvertura v konferenčno ligo, jutri (16.30) bodo gostovali pri Vitorii v Guimaraesu, na domačih tleh pa trd boj z Olimpijo in Mariborom za ubranitev naslova državnega prvaka. Riera vzponom in padcem navkljub verjame, da je celjska zgodba znova v vzponu.

Majorčan pristavlja, da v konferenčni ligi na papirju ne bodo favoriti na nobeni od tekem. FOTO: Leon Vidic

Albert, dva meseca sta minila od vaše vrnitve v Celje. V kakšnem stanju je vaše moštvo danes?

»Natanko osem tednov je minilo, odkar sem prišel nazaj. Trenerji imamo običajno pravilo, da potrebujemo šest tednov, da so vidni rezultati našega dela, tudi priprave ponavadi trajajo toliko časa. V Celju nisem potreboval šestih tednov, pol igralcev sem že poznal, vedel pa sem, da bodo potrebne spremembe. Ni bil kaos, bil pa je težek proces prilagajanja, tudi vodstvo sem opozoril, naj bodo na to pripravljeni. Igralci, ki so odšli, niso bili slabi, odšli so, ker sem potreboval nekaj drugačnega. Počasi ekipa začenja igrati tako, kot želim, imamo pa veliko prostora za napredek.«

Kaj vas je motiviralo, da ste se odločili za vrnitev v Celje?

»Najtežja stvar v nogometu je ostati na vrhu 20 let. Vodilne v klubu sem vprašal, če so se zadovoljili z naslovom prvaka, ali so pripravljeni na še več. Začutil sem lakoto, da se zgodba nadaljuje, da uspemo tudi v Evropi, zato sem privolil, da se vrnem na klop Celja. Želim ubraniti naslov prvaka, prav tako želim uspeti v Evropi.«

Pogosto slišimo, da ste trener, ki nič ne prepušča naključju in se posveča vsaki podrobnosti. Kako to sprejemajo igralci?

»Sem zahteven trener, zagotovo, a v tej službi enostavno ne morem biti prijazen, delam z odraslimi, ne v vrtcu. Želim, da igralci napredujejo, ko sem sam igral, sem imel rad trenerje, ki so mi dali veliko informacij. Nekateri se tega priučijo v dveh tednih, nekateri v štirih, nekateri pa nikoli, a tako žal je. Moj filozofija dela je, da je bolje imeti več informacij kot premalo.«

Letos bo liga napeta do konca, nihče ne bo imel 10, 12 točk prednosti, kot jo je imelo Celje lani.

Po letu dni ste se vrnili v slovensko ligo, tekmeci vmes niso počivali.

»Liga je veliko bolj tekmovalna, prišli so boljši trenerji in tudi boljši igralci. Z dobrimi okrepitvami napredujejo tudi igralci, ki so že v moštvu. Če na položaj Žana Karničnika pripeljem kakovostnega igralca, bo tudi Žan igral bolje, imel bo izziv, kot pa če pripeljemo nogometaša, ki bo le njegova zamenjava. Konkurenca v ligi je zdaj brez dvoma močnejša.«

Poudarjate, da je naslov državnega prvaka glavni cilj sezone. Bo v izenačeni ligi vsaka napaka, kot je bil poraz proti Bravu, še bolj usodna?

»Proti Bravu na zahtevnem igrišču nismo mogli pokazati vsega, kar znamo, v teh razmerah ne bi rekel, da smo bili boljša ekipa. A takšna igrišča nas bodo čakala tudi v prihodnje in morali bomo poiskati način, da bomo dominantni tudi na slabem igrišču. Letos bo liga napeta do konca, nihče ne bo imel 10, 12 točk prednosti, kot jo je imelo Celje lani.«

Zdaj vas čaka Evropa, visokih ciljev ne skrivate.

»Na vsaki tekmi želim, da je Celje konkurenčno, ne glede na nasprotnika. Vsako tekmo bomo igrali na zmago, naš cilj je uvrstitev med najboljših 24 moštev, torej da se potegujemo za izločilne boje. Dejstvo je, da večina igralcev nima izkušenj iz evropskih tekmovanj in da bo za nas to tudi leto učenja, a še vedno želim tudi zmagovati. Naslednje leto bomo v Evropi še boljši, seveda pa je predpogoj za to, da postanemo državni prvaki. Nikogar se nam ni treba bati, čeprav na papirju ne bomo favoriti na nobeni od tekem.«

Kje vidite največ prostora za izboljšave v igri Celja?

»Želimo biti dominantna ekipa na igrišču, zaupam v sposobnosti svojega moštva v igri z žogo, moramo pa biti precej boljši, ko se branimo. Želim, da napredujemo v presingu, da prej dobimo nazaj izgubljene žoge, da so igralci lačni in se borijo za vsak meter igrišča. Če nam bo uspelo, bo Celje težko premagati.«