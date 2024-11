Tudi z igralcem več je Vidovšek za vijolične ostal uganka

V Stožicah sta Olimpija in Maribor odigrala derbi v pravem pomenu besede. V dvoboju dobro uigranih obramb so tokrat kratko potegnili napadalci, z osvojeno točko kljub pol ure igre z igralcem manj pa so bolj zadovoljni v domačem taboru. Maribor tudi po drugem derbiju sezone Olimpiji gleda v hrbet, domači trener Victor Sanchez je bil bolj kot nad remijem razočaran nad zelenico, gostujoči Boštjan Cesar pa po prvem derbiju v novi vlogi ni bil razočaran.

Na 62. večnem derbiju je bila kulisa s skoraj 10.000 gledalci v Stožicah pripravljena za pravo nogometno predstavo, že prve minute so pokazale, da obe moštvi pred reprezentančnim premorom predvsem ne želita izgubiti, lov na zmago je bil v drugem planu. Glavna kreatorja igre zelenih in vijoličnih Raul Florucz in Josip Iličić sta bila že po 20 minutah na koncu z živci, Mihaelu Antiću pa je zmanjkovalo sape ob nenehnih žvižgih piščalke, že do odmora se jih je (ob petih rumenih kartonih) nabralo 23.

Olimpija – Maribor 0:0 Stadion Stožice, 9849 gledalcev, sodnik Mihael Antić. Olimpija: Vidovšek; Silva, Pedreno, Ratnik, Muhamedbegović, Govea (rdeč karton); Kojić (od 71. Lasickas), Doffo, Thalisson (od 97. Brest); Florucz (od 84. Boultam), Blanco (od 71. Agba); Maribor: Jug; Milec, Mbondo, Krajnc, Širvys; Ž. Repas (od 74. Borys), J. Repas; Ojo (od 74. Soudani), Iličić (rdeč karton), Grlić (od 62. Božić); Mbina (od 63. Tetteh); posest žoge v %: 49:51; streli: 3:7; na vrata: 2:3; koti: 4:4; prekrški: 24:19.

Domače občinstvo bi si želelo bolj napadalne predstave, a Sanchez od preizkušenega, zmagovalnega recepta ni odstopal. Olimpija se je v drugem delu spet postavila v nizki blok z desetimi nogometaši za žogo, le Florucz je, v nasprotju s celjskim derbijem, neuspešno prežal na nasprotne napade. Sanchez je znova zadel v polno, s petimi v obrambi je povsem odrezal mariborske krilne napadalce, prostora za Iličićeve prodore v sredino ni bilo.

Po uri igre bi se tekma lahko prelomila, ko je Jordi Govea z nespametnimi škarjicami zadel Bradleya Mbonda in z drugim rumenim kartonom odšel pod prho. Cesar je aktiviral vse razpoložljive sile, s klopi so v igro prišli jokerji Hillal Soudani, Marko Božić in Benjamin Tetteh, a lukenj v ljubljanskem bunkerju ni bilo. Ko je obramba zelenih v 83. vendarle klonila, je v ospredje stopil izvrstni Matevž Vidovšek in z neposredne bližine matiral Soudanija, ohranil mrežo nedotaknjeno in potrdil, da je najboljši vratar na slovenskih zelenicah.

Agresivni dvoboji so prinesli sedem rumenih in dva rdeča kartona. FOTO: Leon Vidic

»Bila je težka tekma, na derbijih redko kdo prevladuje, veliko je bilo dvobojev na telo in malo priložnosti. Z desetimi igralci smo morali ohraniti mrežo nedotaknjeno, ko smo naredili nekaj manjših napak, je bil tukaj Vida, ki je bil spet odličen. Točka ni slaba, a tudi ni vrhunska,« je razplet šahovske partije ob severni ljubljanski obvoznici ocenil branilec zmajev Justas Lasickas. V obdobju najhujšega pritiska vijoličnih so domačim pomagale še vijole, ki so s pirotehničnim »napadom« na že tako dotrajano zelenico poskrbele za prekinitev in premor, ki je bolj koristil branilcem. V zamegljenem ozračju se je nato um omračil še Iličiću, v 89. minuti je z rdečim kartonom končal tekmo, mariborski nalet in derbi, ki se je iztekel brez golov.

Če bi streljal še desetkrat, bi vsakič zadel

»Ozračje je bilo zelo dobro, vesel sem, da se je tako končalo. Od začetka drugega polčasa smo narekovali ritem, po rdečem kartonu smo jih še bolj pritisnili. Škoda, da nismo zadeli, če bi Soudani streljal še desetkrat, bi desetkrat dosegel gol, a bodo tudi takšne tekme še prišle,« Cesar ni bil razočaran po vrnitvi v Ljubljano. Pod vodstvom nekdanjega pomočnika Matjaža Keka v napadu Maribor ni prepričljiv, veliko boljši je nekdanji steber obrambe v »svojem« segmentu, vijolični so od odhoda Anteja Šimundže prejeli le en gol.

Radomlje izgubile z dvema avtogoloma Izidi 15. kroga: Koper – Domžale 4:0 (D. Jurić 17./11 m, 42./11 m, 55., 67.), Nafta – Bravo 0:1 (Tučić 35.), Olimpija – Maribor 0:0, Kalcer Radomlje – Mura 2:4 (Žaler 53., Štorman 90.; Ljutić 9., Dobrovoljc 31., oba zadetek v lastno mrežo, Kumer 78., Maroša 80.), Primorje – Celje (večerna tekma); vrstni red: Olimpija 32, Maribor in Koper po 29, Bravo 25, Celje 23, Mura 21, Kalcer Radomlje in Primorje po 17, Nafta 8, Domžale 6; lestvica strelcev: D. Jurić (Koper), Kučys (Celje), Florucz (Olimpija), Tučić (Bravo), Smajlagić (Primorje) in Vizinger (Mura) vsi po 6; pari prihodnjega kroga: Bravo – Kalcer Radomlje (22. t. m.), Celje – Koper, Domžale – Nafta (oboje 23. t.m.), Mura – Olimpija, Primorje – Maribor (oboje 24. t. m.).

Bolj nezadovoljen je bil španski kolega na klopi zmajev Sanchez, ki je pohvalil pristop moštva, a izpostavil znano težavo – slabo pripravljeno zelenico: »Na tej travi ne moremo igrati, žoga se ves čas odbija, za obe ekipi je enako, a se zato igra grd nogomet. Upam, da bomo to uspeli rešiti. Ni lepo, smo pa pokazali veliko energije, z igralcem manj nismo prejeli gola, kar je pozitivno, tekmeci se nam niso približali.« Po prespani noči bo točka tudi Sanchezu bolj dišala, s stožiško »njivo« pa se bo moral sprijazniti vsaj do zimskega premora v prvenstvu. Ko (sicer redko) zataji ljubljanski napad, točke rešuje odlični Vidovšek, ki je gol nazadnje prejel pred več kot mesecem dni, 6. oktobra ga je ugnal Omar El Mansuri.

Rivala sta na prvenstveni lestvici ohranila status quo, vijolični na reprezentančni premor odhajajo s tremi točkami zaostanka, delitev točk je šla na roko tudi Koprčanom, ki so razbili nebogljene Domžale (4:0) in za Štajerci zaostajajo le zaradi gol razlike. Lov na naslov državnega prvaka tudi pred zadnjim premorom letošnjega leta ostaja povsem odprt.