Tudi City včasih na tleh, v njem tempirana bomba

Analitiki, bivši nogometaši in stavni mojstri so si edini, Manchester City je v morda zadnji sezoni s Pepom Guardiolo prvi favorit za to, da se znova povzpne na prestol Uefine lige prvakov. Dolgo klop in raznovrstno zasedbo sinje modrih bo težko, toda ne nemogoče premagati. To je pokazal milanski Inter, ki je bil blizu popolnega slavja na Etihadu, tudi s točko pa Italijani domov odhajajo zadovoljni. Roke si manejo tudi v Dortmundu, v vrstah Borussie se razvija nova zvezda (in »izvozni artikel«) angleškega nogometa.

42 tekem je City odigral v LP pod Guardiolo, le dvakrat ni zabil gola.

»Obožujem moje moštvo, odigrali smo fenomenalno srečanje,« se je Guardiola postavil v bran svojim nogometašem po remiju brez golov v ponovitvi finala 2023 proti Interju.

Slovan Bratislava premiere v tej sezoni lige prvakov ni preživel dobro. Slovenski nogometaš Kenan Bajrić (tretji z leve) in soigralci so visoko izgubili na gostovanju pri Celticu v Glasgowu (1:5). FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Resnici na ljubo razlogov za kritike ni bilo veliko, City je odigral dobro tekmo v napadu, v obrambi pa so za hitre protinapade discipliniranega moštva Simoneja Inzaghija puščali preveč prostora. Kaj lahko bi jih kaznoval Matteo Darmian, če mu po dolgem šprintu ne bi zmanjkalo kisika za racionalno odločitev in bi sprožil strel proti vratom Edersona, namesto da je skušal s peto v slogu uličnih nogometašev zaposliti Nicola Barello. Na drugi strani je Yann Sommer unovčil bogate izkušnje, v zaključku je po vrsti ustavil Phila Fodna, Joška Gvardiola in tik pred koncem še Ilkaya Gündogana in zagotovil, da sta mreži v Manchestru mirovali do zadnjega sodnikovega žvižga.

»Inter igra disciplinirano, ko smo žogo prenesli na eno stran igrišča, so tja poslali pet, šest igralcev, dobro se borijo drug za drugega, zato so blokirali toliko strelov,« je pojasnil in dodal, da jih težka noč Erlinga Haalanda, ki je v klubski majici prvič po mestnem derbiju 10. avgusta ostal brez zadetka, ni presenetila: »Pokrivali so ga s šestimi igralci, trije spredaj in trije zadaj mu niso pustili dihati, tako je nemogoče zadeti. Drugim se je odprlo več prostora, Gundo je imel nekaj priložnosti v zaključku.«

Le David Trezeguet Borussia Dortmund, aktualni finalist LP, sezone ni odprla s prepričljivo igro, odpor Bruggeja je strl šele rezervist Jamie Gittens, ki je po prihodu v igro v 68. minuti dvakrat stresel belgijsko mrežo. »Ne morem vseh igralcev poslati v igro od začetka in Jamie se odlično znajde, ko vstopi s klopi. Razvija se v odličnega igralca, lani je preveč preigraval, zdaj bolje razume, kdaj je podaja boljša izbira. Začel je tudi zadevati in verjamem, da ga bo lakota po golih spodbudila, da postane eden najboljših v našem moštvu,« je angleškega mladeniča pohvalil trener Nuri Šahin. Gittens je z 20 leti in 41 dnevi postal drugi najmlajši nogometaš, ki je v LP dosegel dva zadetka, potem ko je vstopil s klopi. Rekorder David Trezeguet je bil pred skoraj tridesetimi leti v dresu Monaca mesec dni mlajši.

Anglež Jamie Gittens je igral le 20 minut v majici Dortmunda, toda vseeno odločil tekmo. FOTO: Yves Herman/Reuters

Navdušili s pravim nizkim blokom

Inter je navdušil s pravim nizkim blokom, postavljenim na 30, največ 35 metrov od svojih vrat, ki je paral živce napadalnim virtuozom sinje modrih. Že po nekaj minutah sta Rodri in Kevin de Bruyne jezno vpila drug na drugega, Belgijec je ob polčasu ostal v slačilnici. Guardiola je s kapetanom v zadnjem obdobju v napetih odnosih, De Bruyne se zdi kot tempirana bomba, nenazadnje so to občutili tudi v taboru belgijske reprezentance, kjer je bruhal ogenj.

O krizi v taboru sinje modrih ne moremo govoriti, morda bi bilo drugače, če bi Inzaghi manj časa vztrajal z Mehdijem Taremijem v konici napada in zaupal kapetanu Lautaru Martinezu kaj več od dobrih 20 minut igre. Derbi z Interjem je potrdil, da tudi med elito nihče ni nepremagljiv, kaj šele, da bi kdo lahko vnaprej vgraviral svoje ime na znameniti pokal lige prvakov.