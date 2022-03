Trikrat ni šlo, bo šlo četrtič rado?

V minulih štirih mesecih in pol so košarkarji Cedevite Olimpije odigrali 12 tekem v evropskem pokalu in zmagali na petih. Zdaj bodo morali na igrišče dvakrat v dobrih 48 urah. Drevi ob 20.30 se bodo v Stožicah najprej poskusili vsaj delno oddolžiti Budućnosti za tri poraze v tej sezoni, v četrtek ob 20.45 pa bodo v zaostalem dvoboju gostili še grški Promitheas. Ponujata se jim torej dve zmagi, s katerima bi si bržkone že zagotovili mesto med najboljšo osmerico v skupini B in napredovanje v osmino finala.

Še šest nastopov je pred ljubljanskimi košarkarji v ligaškem delu evropskega pokala, kar štirje v domači dvorani (še z beneško Umano in Valencio), gostovali bodo le v Bologni pri Virtusu in v Patrasu pri Promitheasu. Izhodišče je torej ugodno, v dobršni meri zaradi februarskih zmag nad Bursasporom in Ulmom. Po enomesečni prekinitvi tekmovanja zaradi pokalnih in reprezentančnih obveznosti si zato želijo nadaljevati tam, kjer so obstali, in vrniti Budućnosti del dolga.

V Podgorici so namreč 17. novembra klonili s 60:91 (Ejim 14, Murić 10; Cobbs 33, Wiley 15) in doživeli najhujši poraz v celotni sezoni, izgubili pa so tudi v obeh dvobojih v ligi ABA. Oktobra v Stožicah z 79:84 (Pullen 26, Blažič 16; Cobbs 23, Seeley 14) in konec januarja še v gosteh z 91:93 (Pullen 17, Blažič 16; Cobbs 17, Reed 14).

Vse bolj jih zanima obramba

Budućnosti je v nedeljo presenetljivo spodrsnilo v Zadru s 63:65, toda pred tem je nanizala osem regionalnih uspehov, kljub petim porazom v zadnjih sedmih evropskih epizodah pa ima tri zmage prednosti pred Cedevito Olimpijo in si zasluži vse spoštovanje.

Igra adutov trenerja Aleksandra Džikića ima namreč tudi po prihodu Kendricka Perryja rep in glavo ter je le delno izgubila jasno opredeljeno igralno hierarhijo z organizatorjem Justinom Cobbsom v vlogi nespornega vodje, kar za Ljubljančane pogosto ne drži. Prijetna osvežitev pa so vse pogostejša zagotovila njihovih košarkarjev, da so se končno začeli zavedati pomena dobre igre v obrambi in da ni vse v lovu, kdo bo dosegel točko več. Olimpijino moštvo je resda tretje najučinkovitejše v skupini B s 84,5 točke na tekmo za Valencio (86,2) in Virtusom (86,1), a jih je povprečju prejela 86,7, največ v skupini. »Doslej nam še ni uspelo premagati Budućnosti, zato moramo v tokratno tekmo vstopiti osredotočeno in odločno.

Španska kluba na vrhu Vrstni red v skupini B evropskega pokala: Gran Canaria in Valencia po 9:4, Budućnost 8:5, Umana Benetke 7:5, Virtus Bologna 7:6, Ulm 6:7, Cedevita Olimpija 5:7, Bourg 5:8, Bursaspor 4:8, Promitheas 3:9.

Predvsem moramo biti pozorni na igro v obrambi, v napadu pa nam bo nato že steklo, saj imamo zelo nadarjeno moštvo,« zagotavlja center Zach Auguste. Trener Jurica Golemac pa napoveduje: »Morali bomo prikazati dobro igro v obrambi, predvsem bomo morali dvigniti raven agresivnosti. Budućnost ima veliko dobrih posameznikov in ne smemo računati, da bomo zmagali, če bomo ustavili enega igralca. Vztrajati moramo pri moštveni košarki.«