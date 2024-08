To bo prva stvar, ki jo bo Toni Vodišek naredil, ko pride domov

Slovensko jadranje je imelo v olimpijski marini v Marseillu pet posadk za izenačenje rekorda iz iger v Atenah pred 20 leti. Tam je z bronom prvo jadralsko olimpijsko odličje v zgodovini osvojil Vasilij Žbogar. Njegovima dvema poznejšima srebrnima medaljama je tretjo na igrah v Franciji dodal Toni Vodišek. Ugnal ga je le Valentin Bontus.

Zaključna slovesnost pa se bo ob 21. uri začela na stadionu Stade de France v pariškem predmestju Saint-Denis. Športniki pa se že stopili na promenadi šampionov, med njimi tudi Toni. Na družbenih omrežjih so na uradni strani Slovenskega olimpijskega tima s spodnjim videom in besedami povabili k ogledu vse sledilce. V videu Toni pove, kaj bo prva stvar, ki jo bo naredil ob prihodu v Slovenijo.

Toni v videu pove, da je zelo zadovoljen, da mu daje dosežen rezultat več želje in motivacije po dodatnem garanju in delati več za naslednjič. »Ko pridem domov, bom spal do dvanajste ure, ne bo se treba zbuditi in lahko gredo malo vse budilke in ure na off.«

Finalni del trajal kar dva tedna

Avstrijski jadralec v novi olimpijski disciplini formula kite je bil četrti po rednem delu, nato pa je dobil vse tri finalne regate. Zgolj ena zmaga v tem delu bi bila dovolj za zlato Vodiška, prvega po rednem delu, drugi pa je bil prvi favorit in dvakratni zaporedni svetovni prvak Maximilianom Maederjem iz Singapurja.

»Bontus je imel srečo, da sva s Singapurcem pazila eden na drugega, igrala svojo igro. Avstrijec pa je bil sam, od starta ga ni kril in je lahko delal, kar je hotel. To je bila največja napaka, ki je ne bom ponovil. Odslej ga bom jemal sila resno, čeprav mu je tokrat pomagala tudi narava,« ni iskal izgovorov Vodišek.

Finalni del se je zaradi pomanjkanja vetra, ki je krojil tekmovanje v Marseillu, raztegnil na dva dneva. V prvi regati je bil Vodišek zadnji, obenem pa je še padel v moje. Po vrnitvi na obalo so v ekipi ugotovili, da ima poškodovano padalo in foil. Na rezervni dan za morebitne odpadle regate OI so na regatnem polju nastopili zgolj še štirje finalisti v formuli kite.

Nastopil z rezervno opremo

Štiriindvajsetletni Vodišek je nastopil z rezervno opremo in si že pred startom pokvaril možnost, da bi z zmago takoj osvojil zlato, ker je dobil dve kazni. Ker ni bilo nikogar pri opremi, so to označili, da je zamudil na start. Tako je prejel 0,5 točke, ker ni imel čelade pred začetkom tekmovanja za pregled opreme na vidnem mestu, pa še dodatne 0,6 točke kazni. Pozneje mu tudi med plovoma ni šlo, Bontus je podaljšal serijo zmag, Koprčan pa napovedal še boljšo formo na naslednjih OI v Los Angelesu 2028.

Jadralna zveza je na teh igrah stopila na pot pomladitve, tudi 29-letni Mariborčan Žan Luka Zelko bo lahko v razredu ilca 7 sodeloval na igrah v Los Angelesu. V Marseillu je končal na 17. mestu in je s tem izboljšal uvrstitev s prejšnjih iger v Tokiu pred tremi leti, ko je bil 26.

Četrtič in zadnjič je na OI nastopila 36-letna Tina Mrak, ki je z Jakobom Božičem v mešanem razredu 470 med 19 posadkami ostala na predzadnjem mestu. Na prejšnjih dveh igrah je bila z Veroniko Macarol v istem razredu, ki je bil še ločen po spolu, v boju za odličja.

Petindvajsetletna Lin Pletikos je kot druga slovenska jadralka na OI nastopila posamično na barki po Teji Černe v razredu evropa leta 2004. V razredu ilca 6 je bila 28. med 43 tekmovalkami. Devetnajstletna Lina Eržen pa je bila prva slovenska predstavnica na OI na jadralni deski in je kot prva med petimi posadkami končala olimpijske nastope na 21. mestu med 24 tekmovalkami.