Šutejeva v slogu Majdičeve do brona

Tina Šutej je bila v karieri večkrat razočarana kot navdušena, tako je bilo že na treh olimpijskih igrah, tudi lani v Tokiu, kjer je bila peta, in tako je bilo letos na svetovnem prvenstvu v Eugenu, kjer je osvojila nehvaležno četrto mesto. Bila pa je najboljša Evropejka, zato je bilo pričakovati, da bo na evropskem prvenstvu v Münchnu vendarle stopila na zmagovalni oder. To ji je uspelo.

Bila je tretja, s palico je preskočila 4,75 m, njen dosežek ima dodatno vrednost, ker je bron osvojila v slogu Petre Majdič, s poškodovano dlanjo, ki ji je skoraj preprečila nastop. Danes bo ima Slovenija še eno železo v ognju: Kristjan Čeh je prvi favorit za zmago v metu diska.

Šutejeva si je med ogrevanjem s sprintarico porezala desno roko in močno krvavela. Za silo so jo oskrbeli in stisnila je zobe, ni pa bila več stoodstotno zbrana. »S podplatom sem podrsala po roki in sem s konico odprla stranski del dlani. Ni bilo lepo videti, peklo me je in bolelo, bila sem v šoku, a sem se kar dobro osredotočila na nastop. Če bi bila rana nekaj centimetrov proti sredini dlani, ne bi mogla skakati in bi morala takoj na urgenco,« je imela srečo v nesreči 33-letna Ljubljančanka, ki živi v Celju. Zanjo je bilo to prva kolajna na prostem. Ni bila zlata, ampak ... »Ves čas sem razmišljala o zlati kolajni, zdaj pa se veselim bronaste. Mogoče mi je zaradi vsega skupaj zmanjkalo nekaj odstotkov osredotočenosti.«

Kot se je izkazalo, je bila zmaga kar precej oddaljena. Wilma Murto je namreč eksplodirala in s 4,85 m za kar 13 cm izboljšala finsko rekordno znamko. Druga je bila s 4,75 branilka naslova Aikaterini Stefanidi iz Grčije. Šutejeva je bila trikrat neuspešna na 4,80 m, zadnjič je bila zelo blizu.

Marsikdo bi na njenem mestu palico vrgel v koruzo ... »Zdravniška ekipa ni mogla speti rane in je predlagala, naj grem na urgenco. To sem zavrnila in rekla, da moram nastopiti. Rano so oskrbeli z obliži, tudi med tekmo so mi morali pomagati. Vedela sem, da sem dobro pripravljena, zato nisem želela izpustiti te priložnosti,« je neuklonljivi duh pokazala zgovorna atletinja, ki ni upoštevala nasveta trenerja Milana Kranjca, naj za konec vzame tršo palico: »Z njo sem letos tekmovala le enkrat, zaradi poškodbe pa nisem bila prepričana, da bi bila uspešna.«

9 kolajn je na evropskih prvenstvih zbrala Slovenija, danes bo imel Kristjan Čeh priložnost osvojiti jubilejno deseto.

Kolajno je Šutejeva prejela sinoči, pred tem so ji zašili roko, nekaj časa bo morala počivati, nared pa naj bi bila za finale diamantne lige v Zürichu (7. in 8. september), kjer je njen cilj osvojiti diamantni pokal. Je v življenjski formi, v Münchnu se je približala svojemu slovenskemu rekordu na prostem 4,76 m, ki ga je dosegla lani v Ljubljani. Absolutni rekord, 4,80 m, je preskočila marca letos v dvorani v Rouenu.

Čeh prvi favorit v disku

To je bila deveta kolajna za slovensko atletiko na prvenstvih stare celine, prav na olimpijskem stadionu v Münchnu je Jolanda Čeplak leta 2002 postala evropska prvakinja na 800 metrov. Njen uspeh bo želel danes ponoviti Kristjan Čeh, svetovni prvak v metu diska, ki je že v kvalifikacijah z 69,06 metra dosegel rekord evropskih prvenstev. Finale se bo začel ob 20.20, glavni tekmec ptujskega orjaka bo litovski najstnik Mykolas Alekna.