Superiorna Janja uživala v nezahtevni smeri

Nobenega presenečenja v steni ni dopustila Janja Garnbret, izvrstno predstavo z balvanov je nadaljevala še v težavnosti. Nekaj sekund pod steno je bilo dovolj, da si je Janja v glavi začrtala pravo smer in z veliko lahkoto plezala vse do zadnjih gibov, kjer ji je slabša postavitev nog odnesla možnost, da bi na vrhu obstala. Zadnje točke se je dotaknila, to je uspelo le še Ai Mori in Garnbretova je v polfinalu zasedla prepričljivo prvo mesto.

Še enkrat več se je zdelo, da Janja Garnbret tekmuje v drugem športu kot njene tekmice. S prvim delom stene v težavnosti je opravila brez težav, na videz se je zdelo, da skoraj ležerno, brez težav je prečkala tudi skok do oprijema za 60 točk, nato se je pogumno spoprijela še z zgornjim rumenim delom smeri. Zdelo se je, da bo zlata slovenska »koza« znova pomahala z vrha, a ji je ob naskoku na vrh zmanjkalo opore in oprimek je le oplazila. Tudi s 96,1 točke je prepričljivo ohranila prvo mesto, od možnih 200 točk jih je v polfinalu zbrala 195,7.

Še enkrat več se je zdelo, da Janja Garnbret tekmuje v drugem športu kot njene tekmice. FOTO: Jonathan Nackstrand Afp

Še preden je prišla v mešano cono, je v pogovoru z novinarji njen trener Roman Krajnik izrazil – razočaranje. »Želim si, da bi končno enkrat postavljavci tudi na olimpijskih igrah postavili dovolj zahtevno smer, ki bi bila primerna za najboljše. Ta je bila absolutno prelahka, bilo je videti kot sprehajalna steza,« je bil kritičen do prirediteljev, do predstave svoje varovanke seveda ne: »Janja je opravila vse tako, kot sva se dogovorila, dovolj je počivala med vzponom, res nimam nobenih pripomb. Na vrhu je imela slabšo postavitev nog, zato ji je zdrsnilo. S polfinalom je opravila, kot sva želela in načrtovala.«

Lahko je počivala, kjer je želela

Nato je do besede prišla še najboljša športna plezalka na svetu. »Plezala sem zelo dobro, bila sem bolj sproščena kot na balvanih in sem tudi bolj uživala, že ko sem prišla pod steno, sem se počutila zelo domače, vse mi je bilo znano in res sem lahko dala vse od sebe,« je razkrila svoje občutke, tudi Janja se je glede zahtevnosti smeri strinjala s trenerjem: »Bila je lažja, kot sem pričakovala, tja do 60 točk si lahko počival, kjer si želel, šele v zgornjem delu je bilo treba malo poplezati. Ko sem padla, sem vedela, da sem v finalu, v soboto je nova tekma, nova smer in lahko jo pričakam zelo samozavestno.«

Janja Garnbret se z vsakim dnem v Parizu počuti bolje pod olimpijsko steno. FOTO: Jonathan Nackstrand Afp

Konkurenca za Janjo je zelo izenačena, drugo mesto v polfinalu je pripadlo Avstrijki Jessici Pilz, tik za njo sta se zvrstili še Američanka Brooke Raboutou in Ai Mori, ki je prav tako oplazila zadnji oprimek, a na vrhu ni zdržala in je prejela enako oceno kot Garnbretova. S konkurenco se Janja niti ne obremenjuje: »Po pravici povedano o tem sploh nisem razmišljala, niti rezultatov še nisem pogledala. Ne želim se obremenjevati z drugimi, na to tako ali tako nimam vpliva.«

V težavnosti je nastopila tudi Mia Krampl, ki je osvojila 51 točk in zasedla končno 17. mesto. »Pričakovala sem nekaj več, sposobna sem več in predvsem v težavnosti sem si obetala boljši rezultat. Moj cilj je olimpijska kolajna, in če vem, da je v tem trenutku nisem sposobna doseči, je bil moj cilj, da si naberem izkušnje in naučim nekaj novega, da bom v prihodnje lahko konkurenčna,« že gleda v prihodnost in proti Los Angelesu slovenska plezalka.