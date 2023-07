Stephanie Venier: Raje v jezero kot v bazen

Ob vznožju Mariborskega Pohorja je bil dolga leta bazni tabor številnih »lisičk«, ki so tekmovale na tradicionalni postaji svetovnega pokala. Ta se je sicer tudi uradno preselila v Kranjsko Goro, vseeno pa omenjeno območje tik ob ciljni areni tekmovalne proge ohranja svoj smučarski duh. Tudi sredi vročega poletja. V tem tednu zaradi poletnih priprav avstrijskih reprezentantk v hitrih disciplinah, med katerimi smo se posebej pogovarjali s Stephanie Venier, dolgoletno tekmico Ilke Štuhec.

Kakšni so vtisi o tem mariborskem tednu?

»Drugič sem v tem mestu, res pa nisem med tistimi smučarkami, ki so tekmovale za Zlato lisico, saj tu ni tekem v hitrih disciplinah. Razmere za vadbo so bile imenitne. V telovadnici je veliko gimnastičnih vaj in akrobatike, precej novih vsebin imamo med temi pripravami. Tudi veslali smo, česar prej nismo počeli. Spoznavali smo, kako močno pri veslanju delajo noge, kar je za naše priprave zelo pomembno.«

Vesla vam je seveda dala v roke fizioterapevtka ekipe Anja Šešum, nekoč tudi sama v Mariboru veslačica.

»Natanko tako (smeh). Anja nam je približala to športno panogo. Pa ona tukaj vse pozna, veseli smo, da smo z njo. Sicer pa je vedno dobro med poletnimi pripravami poskrbeti za kakšno novost, kot je zdaj za nas veslanje.«

Imate tu kolo?

»Veste, da mi je prav žal, da ga nimam. Zelo rada kolesarim, dirkam med domačimi hribi na Tirolskem in slišala sem, kako je tudi Pohorje primerno za kolesarjenje. Škoda, res.«

Kako pa preživljate urice prostega časa doma na Tirolskem?

»S prijatelji se srečujem, rada se kopam v jezerih, raje kot v bazenih. Uživala sem tudi že na Bledu, zdaj pa mi je Anja to odsvetovala, ker je preveč turistov. Sicer pa je vsa Slovenija zelo lepa.«

V Avstriji je sicer pritisk javnosti na smučarsko reprezentanco glede na tradicijo in vložek izjemno močan – kako ga prenašate?

»Včasih prav pod pritiskom smučaš bolje. Žal pa opažam, da je v javnosti tudi precej grdih komentarjev in takrat je res najbolje, da ti gredo zlobne besede skozi eno uho noter, skozi drugo pa takoj ven.«

Poseben pa bo seveda za vas tudi Saalbach-Hinterglemm, februarja 2025 prizorišče naslednjega svetovnega prvenstva. Prvič boste nastopili na največjem tekmovanju v svoji domovini.

»Drži. Ko smo imeli nazadnje prvenstvo doma (Schladming 2013, o. p.), še nisem bila v postavi. Že zdaj se veselim Saalbacha, seveda upam, da bo do takrat vse po načrtu in bom takrat z domačo ekipo ohranjala visoke cilje.«

Ste kdaj med sezono skupaj z Ilko Štuhec? Ko je ta naša tekmovalka osvojila svoj prvi naslov svetovne prvakinje v smuku, v St. Moritzu 2017, je vam pripadla srebrna kolajna.

»Seveda se z Ilko stalno srečujeva, poklepetava. Tisti St. Moritz pa je bil res nepozaben. Prvič sem nastopila na SP, osvojila srebro, ob zadnjem vmesnem času sem bila celo najhitrejša. A že kolajna, naj bo katerakoli, je bila zame takrat imenitna.«