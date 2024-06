Ste slišali, kaj pravi Kek pred tekmo z Danci? (FOTO)

Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri v Stuttgartu začela nastope na svojem drugem evropskem prvenstvu v zgodovini. Tokrat se bo za uvod pomerila z Dansko. Matjaž Kek je pred obračunom poudaril, da bodo poskusili priti do ugodnega izida proti izjemno kakovostnemu tekmecu.

Verjetni postavi Verjetna postava Slovenije bo Jan Oblak, Žan Karničnik, Jaka Bijol, David Brekalo, Erik Janža, Petar Stojanović, Timi Max Elšnik, Adam Gnezda Čerin, Jan Mlakar, Andraž Šporar in Benjamin Šeško. Tekmo za Dansko, ki je brez poškodb, pa bodo verjetno začeli Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Joakim Maehle, Pierre-Emile Hoejbjerg, Morten Hjulmand, Victor Kristiansen, Christian Eriksen, Rasmus Hoejlund in Jonas Wind.

»Zdaj smo tu. Ob zavedanju moči jutrišnjega tekmeca, ki je med najboljših deset v Evropi, razmišljamo o sebi in svoji predstavitvi, ponosu, motivaciji, želji. Dnevi v Wuppertalu so minili v dobrem ozračju, igrišče pa pokaže, ali si dober ali ne. Danci so res vrhunski z vrhunskim selektorjem. Poskusili bomo priti do ugodnega izida,« je pred obračunom dejal Kek.

Matjaž Kek, Žan Karničnik, Vanja Drkušić. Trening slovenske nogometne reprezentance. Wuppertal, Nemčija, 15. junij 2024 FOTO: Leon Vidic/delo

Pred začetkom priprav je Kek kot prednostno nalogo izpostavil fizično pripravljenost. »Vedno bi lahko bilo bolje,« je odgovoril in nadaljeval: »Ko smo tekalno agresivni, se lahko merimo z marsikom. Lahko pa dodatno črpamo iz motivacije, spektakla in vsega tega. Bodo pa agresivnost, tek, igra v obe smeri, zvezna igra pomembni na tekmi, da se zoperstavimo Christianu Eriksenu, Rasmusu Hoejlundu in drugim zvezdam v danski vrsti,« je pojasnil selektor.

Slovenija se je doslej z Dansko srečala šestkrat in pri tem iztržila le en remi. Tudi zato je rahel favorit na stavnicah rdeče-bela ekipa s severa Evrope, ki je tudi višje na lestvici Mednarodne nogometne zveze, zaseda 21. mesto, Slovenija je 57.Obračun na stadionu v Stuttgartu bodo sodili Švicarji na čelu s Sandrom Schärerjem.

Glede same tekme je dejal, da se ekipi dobro poznata, saj sta kar nekajkrat igrali v zadnjem obdobju, tudi v zadnjih kvalifikacijah.

