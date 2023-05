Srbski teniški as: Kosovo je srce Srbije. Ustavite nasilje

Mednarodna teniška zveza je potrdila, da proti srbskemu zvezdniku Novaku Đokoviću zaradi političnega sporočila med odprtim prvenstvom Francije ne bo uvedla disciplinskega postopka.

Predsednik ITF David Haggerty je v sredo povedal, da so prejeli pismo s Kosova, nanj odgovorili ter ga posredovali francoskim organizatorjem grand slama v Parizu ter Združenju poklicnih teniških igralcev ATP. »Tam ustvarjajo pravila za ta turnir,« je dejal Haggerty.

Kosovski nacionalni olimpijski komite je pred tem Mednarodni olimpijski komite pozval, naj od ITF zahteva preiskavo dogodka in disciplinski postopek proti Đokoviću. Haggerty je v zvezi s tem še dejal, da morajo biti športniki previdni pri izražanju svojih političnih stališč. »Pogovarjamo se o športu in politiki in to mora ostati ločeno.«

Srb je po zmagi v uvodnem krogu v Parizu proti Aleksandru Kovacevicu na lečo televizijske kamere zapisal: »Kosovo je srce Srbije. Ustavite nasilje.«

V zadevo se je že vpletla politika. Francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera je Đokovićevo politično sporočilo označila za neprimerno in mu izrekla opomin. »Če gre za branjenje človekovih pravic in za to, da si pri univerzalnih vrednotah združuje ljudi, lahko to stori vsak športnik,« je še dodala. Đokovićevo sporočilo pa je označila za »militantno in zelo politično in to se ne sme ponoviti.«

Napete razmere

Direktorica odprtega prvenstva Francije Amelie Mauresmo se je že pogovorila z igralcem in njegovo ekipo ter jih opozorila na »princip nevtralnosti na tem turnirju«, je še povedala ministrica. Pri tem prireditelji turnirja v pogovoru z ministrico niso niti potrdili niti zavrnili morebitnih posledic za igralčevo dejanje. Pravijo le, da morajo na vseh turnirjih za grand slam veljati ista pravila.

Đokovićeva akcija se navezuje na napete razmere na severu Kosova, kjer srbska manjšina v Zvečanih in drugih mestih nasprotuje ustoličenju novih županov. V hudih spopadih s policijo in kasneje pripadniki mirovnih enot pod vodstvom Nata je bilo ranjenih kar 30 vojakov. Po podatkih iz bolnišnice v Kosovski Mitrovici pa tudi 53 tamkaj živečih Srbov.

»Nisem politik, vendar me kot Srba boli, kar se dogaja na Kosovu, naši ljudje so bili izgnani iz občin,« je po poročanju srbskih medijev v ponedeljek dejal Đoković na srbskem delu novinarske konference: »Kot javna osebnost se čutim dolžnega izkazati podporo našim ljudem in vsej Srbiji.«

Kosovo se je leta 2008 odcepilo od Srbije in razglasilo neodvisnost. Srbija te poteze ne priznava in zahteva vnovično združitev teh ozemelj z matično Srbijo.