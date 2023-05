Neverjetna poteza Novaka Djokovića: prekinil je igro in dečka vzel v naročje (VIDEO)

Teniški zvezdnik Novak Djoković je na odprtem treningu pred Roland Garrosom na stadionu Suzan Lenglen naredil nekaj, o čem govori ves svet. Na tribunah nabito polnega stadiona je bil med množico tudi deček, ki ga je očitno močno sonce izmučilo. Dečku je postalo slabo, na pomoč pa mu je priskočil kar teniški as.

Novak je prekinil trening, dečka povabil na igrišče in ga peljal do svoje klopi. Tam mu je okoli vratu dal mrzlo brisačo, led in pijačo, s katero se je deček lahko osvežil. Dečka je nato pospremil nazaj do tribune, ga vzel v naročje in posadil na mesto, kjer je sedel.

Njegovo gesto so navzoči pozdravili z bučnim aplavzom in skandiranjem.