Srbija favorit na igrišču in tribunah

Pred slovensko nogometno družino je zadnje dejanje zgodovinsko dolge sezone 2021/22, najbolj spektakularna tekma Slovenije v tej sezoni lige narodov. Nedeljski večer (20.45) prinaša slovanski derbi s Srbijo, na mizi pa je veliko: zmaga bi obema reprezentancama pomenila ogromno, poraz bi končal njune ambicije v tem Uefinem tekmovanju.

Slovenija in Srbija resda gojita različne ambicije, kljub temu pa derbi na severu Ljubljane prinaša veliko tako srbskemu selektorju Draganu Stojkoviću kot njegovemu slovenskemu kolegu Boštjanu Cesarju, ki v teh dneh nadomešča obolelega selektorja Matjaža Keka.

Srbi po prvo mesto, Slovenci nad kritike

Srbi odkrito merijo na prvo mesto v skupini B4 (Norveška 7, Srbija 6, Švedska 3, Slovenija 1; v drugi tekmi večera bo Švedska gostovala na Norveškem), ki bi jim prineslo preboj v ligo A in jih približalo nastopu na euru 2024. Slovenci še bolj opazno želijo popraviti slab start v ligo narodov 2022/23, po katerem so bili deležni ostrih kritik v javnosti.

Boštjan Cesar bo imel na voljo rahlo okrnjeno moštvo, saj v njem ne bo kaznovanih Mihe Blažiča, ki je na gostovanju v Oslu hočeš nočeš moral spotakniti Erlinga Haalanda kot zadnji mož obrambe in je pordečel, ter Petra Stojanovića, ki bo počival po dveh prejetih rumenih kartonih, sodnik mu je v Oslu pogledal skozi prste tudi za rdečega (ob nedosojenem prekršku za kazenski strel). V jato se vrača Miha Zajc, ki je prestal podobno kazen na Norveškem.

Upoštevaje prikazano na zadnji tekmi se zdi, da bi lahko v Stožicah spet zaigrala skupaj prav Zajc in napadalec Andraž Šporar, ki je na stadionu Ullevål deloval bolje kot mladi Benjamin Šeško, morda je slednjega načela tudi utrujenost. Bomo videli, kako se bo odločil Kek oziroma Cesar v tej nenavadni situaciji, ko ju loči slabih 150 km.

»Na Norveškem smo gotovo videli napredek v številnih prvinah igre, to je bilo drugače in veliko bolje kot v Beogradu. Toda prav ničesar še nismo opravili ali dosegli, stožiška tekma s Srbi pa je za nas še pomembnejša,« je zatrdil Cesar. Srbija? V enajsterico naj bi se vrnil napadalec Aleksandar Mitrović, ki je prestal kazen, gotovo bo dobil priložnost tudi Luka Jović, četudi tarna nad utrujenostjo.

Pričakujejo 10.000 navijačev

Največji nogometni objekt v Sloveniji naj bi v nedeljo zvečer pritegnil približno 10.000 navdušencev nad nogometom, pri čemer nihče ne ve, kakšno bo razmerje sil na tribunah. Če upoštevamo apatijo zadnjih mesecev med Slovenci in obenem vse večjo evforijo med Srbi v domovini in diaspori, se odgovor ponuja sam po sebi. Okrog Stožic lahko pričakujemo tudi številne avtomobile, registrirane na Dunaju, kjer živi velika srbska skupnost, v Celovcu, Münchnu in drugih mestih v Avstriji in Nemčiji.

Slovencem se v četrti tekmi lige narodov splača potruditi in uspešno spraviti pod streho še zadnje dejanje sezone, ki sta jo močno zaznamovala pandemija koronavirusa in nesmiseln termin svetovnega prvenstva ter drastično posegla v nogometni urnik klubov in reprezentanc. Toda ta je enak za vse – tako za Slovence kot Srbe.