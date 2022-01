Srbi pripravili veličasten sprejem za Đokovića, on pa mimo njih (FOTO)

Okoli poldneva je na beograjskem letališču pristalo letalo, s katerim se je v domovino vrnil iz Avstralije izgnani Novak Đoković. Na domača tla je stopil po 11 dneh drame zaradi preklicanega vizuma. Srbi so ta čas dihali z njim in verjeli, da mu Avstralci delajo krivico. Protestirali so doma, v Avstraliji in drugod po svetu, ob njegovi vrnitvi v Srbijo pa so ga množično pričakali pred letališčem. Upali so, da bodo lahko Noleta pozdravili, da se jim bo zahvalil za podporo in jim namenil kanček svojega časa. A to se ni zgodilo.

Srbi so mu pripravili veličasten sprejem, a množice ni pozdravil. FOTO: Marko Djurica, Reuters

Srbski mediji so poročali, da so ob Novakovi vrnitvi domov pripravili veličasten sprejem pred letališčem. Navijači so ga nestrpno pričakovali, odpeli so mu celo nekaj pesmi, a čakali so ga zaman. Uradnih izjav, zakaj ni pozdravil navijačev, ni bilo. Neuradno je Telegraf poročal, da naj bi se takoj odpravil v špansko Marbello, kjer naj bi ga čakala družina, Kurir pa, prav tako neuradno, da je odšel v svoje beograjsko stanovanje. To je kasneje potrdila tudi njegova mati Dijana. Novak naj bi sicer že pred prihodom v Srbijo dal jasno vedeti, da se ne bo javno odzival na dogajanje v Melbournu, dokler ne bo konec turnirja, na katerem mu niso pustili braniti lanskega naslova, a navijači so vseeno upali, da si bo v zadnjem trenutku premislil.