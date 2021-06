Španci se bolj kot Hrvatov bojijo enajstmetrovk

Realov as Luka Modrić natančno pozna vse španske tekmece. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Do 25.000 navijačev

1

milijardo evrov velja na trgu ekipa Francije, 288 milijonov Švice.

Na euru 2020 spremljamo odličen nogomet. Za nami je polovica osmine finala turnirja, najbolje zanesljivo šele prihaja, toda v minulih dneh je bilo že možno videti veliko kakovostne igre. Tudi danes bo spektakularno v Københavnu (18) in Bukarešti (21), navsezadnje bo navzočih več navijačev kot v prvem delu šampionata.Favorita sta znana – v četrtfinale naj bi napredovali Francija in Španija, toda svoj načrt poznajo tudi Švicarji in Hrvati. Današnji 16. tekmovalni dan na evropskem prvenstvu bodo odprli v danski metropoli na tamkajšnjem stadionu Parken, tekmeca pa naj bi bila po meri zahtevnih navijačev – Hrvaška in Španija, ki ju krasi plejada velemojstrov z ratingom 2800 točk in več. Že vpogled v zadnji tekmi drevišnjih rivalov razkrije dovolj: za slovo od skupinskega dela tekmovanja so Španci nasuli pet golov Slovakom, golproti Škotom pa tako ali tako sodi med zunajserijske, zabil ga je na prefinjen način z zunanjim delom stopala.To je redka nogometna vrlina, ki jo v karieri usvoji manj kot odstotek nogometašev. Hrvati in Španci so najtesneje povezani in se med seboj poznajo bolje kot tekmovalci v resničnostnem šovu, zaprti v isti hiši po dva meseca. Realov as Modrić bi sredi noči naštel člane španske enajsterice, obetavni španski adut– nase je opozoril v zagrebškem Dinamu – prijateljuje s številnimi Hrvati. Njegov pogovor s hrvaškimi novinarji v tekoči hrvaščini je bil konec tedna spletna uspešnica pri naših južnih sosedih. Obe reprezentanci imata pred popoldanskim spopadom v Københavnu več neprijetnih izzivov.Hrvaški selektorje moral najti alternativo za, ki je po okužbi s koronavirusom najbrž že končal nastope na euru 2020. »Kdo bo igral namesto njega? Na srečo smo prav na krilih najmočnejši, ponujajo sein,« je razkril Dalić: »Španci so na tem položaju gotovo načrtovali previdno taktiko, zdaj bodo manj defenzivni.« Iberska reprezentanca premore drugačne skrbi. Selektorne želi izvajanja enajstmetrovk, ki so v zadnjem času zaznamovale več španskih izvajalcev.jo je zgrešil v finalu evropske lige v majici Manchester Uniteda, njegovi soigralci so še slabši: zapravili so zadnjih pet strelov z bele točke, dva tudi na letošnjem euru! Ni čudno, da je Enrique ukazal vadbo enajstmetrovk za vse, tudi za vratarje.),; Modrić,),Uefa je razveselila navijače Francije in Švice, saj je povečala dovoljen obisk objekta v Bukarešti na 25.000 gledalcev, kar predstavlja polovično zmogljivost Nacionalne arene, na kateri domujejo Romunija, Steaua in Dinamo. Pozno zvečer bo znano, kdo bo domoval tudi v četrtfinalu eura 2020, Francija ali Švica. Izbrana vrsta, ki premore v enajsterici kader à lain, bi uživala status favorita tudi v tekmi z marsovci, kaj šele proti Švici, ki vendarle ne sodi prav v evropski vrh.Toda ekipa selektorjadeluje organizirano, disciplinirano in nepredvidljivo, zanimivo bo spremljati, ali jo lahko zagode fantastični reprezentanci Francije. Selektor slednjeje v zadnjih dneh uigraval tudi sistem igre 3-5-2, v katerem bi namestovskočil v obrambo Barçin član, Griezmann,; Mbappé, Benzema;