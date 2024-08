SP prihaja na Wall Street

Svetovna šahovska federacija (FIDE) je v začetku tedna objavila pompozno napoved letošnjega svetovnega prvenstva v hitrih disciplinah. Že nekaj časa je sicer znano, da bo prizorišče New York, tokrat pa je bilo slednje obelodanjeno še nekoliko bolj specifično in v okviru zgodbe, ki jo želi promovirati FIDE. Boji za naslove v pospešenem in hitropoteznem šahu se bodo namreč odvijali v finančnem okrožju Wall Street, s čemer je ideja organizatorjev brez dvoma narediti tekmovanje medijsko še bolj privlačno in izpostavljeno.

Spektakel v New Yorku bo tako na najboljši možni način zaokrožil bogat tekmovalni program ob 100-letnici ustanovitve, ki jo FIDE obeležuje letos in v okviru katerega nas med najodmevnejšimi dogodki do konca leta čakata še septembrska šahovska olimpijada v Budimpešti in dvoboj za naslov svetovnega prvaka v standardnem šahu med Ding Lirenom in Gukešom konec novembra in v prvi polovici decembra v Singapurju. Prvenstvo v hitrih disciplinah ostaja v terminu božično-novoletnih praznikov, v katerem se odvija od leta 2016, letos pa se bo z dodatnim prostim dnem zaključilo prav na zadnji dan leta. Prosti dan bo namenjen konferenci, pretenciozno poimenovani »šahovski Davos«, katere tema bo raziskovanje stičnih točk med šahom in financami.

Magnet za publiko

FIDE se dobro zaveda, da je SP v hitrih disciplinah ena od njenih najbolj dobičkonosnih blagovnih znamk, saj privlačen format tekmovanja in dinamična narava igre s skrajšanim časom za razmišljanje predstavljata pravi magnet za publiko. Močno ji gre na roke tudi dejstvo, da se Magnus Carlsen, daleč najbolj prepoznavna šahovska osebnost zadnjega desetletja, vselej udeležuje tega tekmovanja in je očitno še naprej lačen lovorik. Potem ko sta zadnji dve prvenstvi gostila Almati v Kazahstanu in Samarkand v Uzbekistanu, FIDE sedaj očitno poskuša pravi potencial svoje blagovne znamke izkoristiti z organizacijo na eni najbolj prestižnih lokacij globalnega Zahoda.

ČRNI NA POTEZI Anand – Kasparov, New York 1995. S katerim udarom je črni izsilil takojšnjo predajo nasprotnika? REŠITEV: 1…Txc2! je bil zagotovo strašanski šok za Ananda, saj na 2.Txc2 sledi 2…Tb3+ 3.Ka2 Te3+ in 4…Txe1 v naslednji potezi. Črni ostane s precejšnjo materialno prednostjo, zato beli ni videl smisla v nadaljnjem odporu.

New York je sicer uveljavljeno prizorišče šahovskih dogodkov na najvišji ravni. Stoletnica ustanovitve FIDE namreč sovpada tudi z obletnico znamenitega newyorškega veleturnirja. Na njem je slavil nekdanji svetovni prvak Emanuel Lasker pred aktualnim prvakom Josejem Raulom Capablanco, tretji pa je bil bodoči svetovni prvak Aleksander Aljehin. Leta 1995 sta Gari Kasparov in Višvanatan Anand igrala dvoboj za naslov svetovnega prvaka v južni stolpnici nesrečnega World Trade Centra.