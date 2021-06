Solze ob zmagi: nepričakovano slavil Cavendish (FOTO)

Kolesarji so kmalu po začetku današnje četrte etape dirke po Franciji uprizorili protest, uperjen proti organizatorjem zaradi slabe varnosti tekmovalcev. Kmalu po začetku 150,4 km dolge ravninske etape med Rendonom in Fougeresom so se za kratko zaustavili na cesti, saj menijo, da so prisiljeni dirkati v nevarnih razmerah. Glavnina na čelu z nemškim sprinterjem Andrejem Greiplom se je po 900 metrih etape zaustavila za kakšno minuto. S tem so kolesarji želeli pokazati Mednarodni kolesarski zvezi (Uci) in organizatorju Aso, da so razmere na dirki nevarne.

Prve tri etape letošnje francoske pentlje so zaznamovali grdi padci, v ponedeljek jo je grdo skupil tudi najboljši kolesar na svetu Slovenec Primož Roglič. Ta je pred startom na Instagramu objavil sicer nasmejano fotografijo, kako je ves povit in obvezan zaradi poškodb, in zapisal, da je "položaj vse prej kot rožnat". Šaljivo je dodal, da bo šla mumija na start in videla, kako bo šlo.

Vendar pa današnji protest ni uspel, saj ga, kot kaže, niso podpirali vsi kolesarji na dirki. Nekaj se jih ni želelo zaustaviti, zato se je etapa hitro nadaljevala.

FOTO: Guillaume Horcajuelo Reuters

Marc Cavendish je dosegel že svojo 31. zmago na Touru.



Britanec velikije zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Franciji. Na ravninski trasi od Redona do Fougeresa (150,4 km) je bil za 31. etapno zmago na Touru hitrejši od Francozain Belgijca. Današnja etapa je minila brez padcev, skupno vodstvo pa je obdržal NizozemecPo počasnem in umirjenem začetku v prvih desetih kilometrih sta nato pobegnila dva kolesarja, Belgijec(Lotto Soudal) in Francoz(Cofidis). V glavnini so potekali boji zgolj na vmesnih sprintih, ob koncu pa so šele nekaj 100 metrov pred ciljem ujeli Van Moera, ki je sijajno bežal, a za las ostal brez etapne zmage.V sprintu je bil v najboljšem položaju Philipsen, a je nekoliko prehitro začel pritiskati pedala, po levi strani pa ga je nato prehitel Cavendish in slavil 152. zmago v karieri in pomembneje 31. etapno zmago na Touru. S tem je 36-letnik z otoka Man zdaj le še tri etapne zmage oddaljen od absolutnega rekorda Belgijca(34).Najboljši Slovenec v skupnem seštevku ostaja(UAE Team Emirates) na šestem mestu. Za van der Poelom zaostaja 39 sekund.(Jumbo-Visma) je 20. (+1:35),(Bahrain Victorious) zaostaja 3:29,(BikeExchange) pa 7:41 minute.Danes so vsi slovenski kolesarji varno pripeljali v cilj v času zmagovalca. Pogačar je v cilj pripeljal kot 28., Mohorič je bil 43., Roglič 61., Mezgec pa 76.V sredo bo na vrsti prvi od dveh kronometrov na letošnjem Touru. Kolesarje čaka 27,2 km dolga vožnja na čas od Changeja do Laval Espace Mayenna. Gre za poglavitno ravninsko traso, ki pa bo kljub temu postregla z razlikami v boju za skupno zmago.