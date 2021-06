Roglič objavil šokantno fotografijo, zaradi katere vas bo streslo

Eden od favoritov dirke po Francijijo je pri včerajšnjem padcu pošteno skupil. Čeprav so njegove kosti cele, pa je utrpel mnogo površinskih poškodb, zaradi katerih ni v najboljšem stanju.»Situacija ni dobra. A moral sem se nasmejati, ko sem prebral vse dobre želje in pozitivne misli, ki mi jih pošiljate. Danes bo na startu tudi mumija in bomo videli, kako bo šlo,« je zapisal Roglič in se zahvalil. Dodal je še fotografijo, ob kateri vas bo pošteno streslo, saj je ves oblepljen z obliži.Ni bil pa Roglič edini, ki je padel v kaotičnem zaključku tretje etape. Smolo je imel, ker je padel 10 kilometrov pred koncem. Etapo je končal z zaostankom skoraj minute in pol. Pred začetkom današnje, četrte 150,5 kilometra dolge etape se menda zaradi številnih padcev tekmovalci dogovarjajo o stavki in 'nevtralizirani vožnji' prvih 50 kilometrov etape, ki se začne ob 13.40.