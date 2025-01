Šok v Zagrebu: Slovenec po prodoru obležal, prihitelo reševalno vozilo, tekmo prekinili (FOTO)

Šokanten prizor se je zgodil v osmi minuti tekme med Slovenijo in Argentino na svetovnem prvenstvu v rokometu.

Slovenski reprezentant Nejc Cehte je po prodoru obležal. Cehte je prehitel obrambo Argentincev in poslal žogo v mrežo, a so sodniki pred tem dosodili sedemmetrovko in izključitev za argentinskega igralca.

Cehte je želel vstati, a se je nato prijel za levo stran telesa in se ulegel na tla.

FOTO: Antonio Bronic Reuters

Reševalno vozilo je odpeljalo našega rokometaša

Argentinski vratar je takoj prišel do njega in zdravniškemu osebju dal znak, naj steče na igrišče in mu pomaga.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Zagrebu premagala Argentino s 34:23 (15:8).

Reševalci so hitro prišli do 32-letnega desnega zunanjega igralca in ga odpeljali.

Premor je trajal skoraj 10 minut, nato pa se je tekma nadaljevala.