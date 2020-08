Šok v NK Olimpija: Vsi nogometaši v karanteni

Vodstvo nogometašev Olimpije, igralci in njihovi zvesti navijači so v šoku. Včerajšnje testiranje pred začetkom prvenstva je namreč razkrilo, da so trije nogometaši okuženi z novim koronavirusom.O okužbah v NK Olimpija so bili obveščeni tudi pri NZS. »Nogometna zveza Slovenije je prejela delne rezultate včerajšnjega testiranja na covid 19, po za zdaj znanih podatkih so tri okužbe zaznane pri testiranju NK Olimpija. Več informacij sledi,« so zapisali pri NZS Slovenija na twitterju.NIJZ je zato vse nogometaše in strokovni štab poslal v karanteno. »Zaradi stika s pozitivnimi na koronavirus morajo po strokovnih smernicah vsi igralci in strokovni štab v karanteno, so nam sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje,« pa sporočajo iz NK Olimpija.Ob tem so na spletni strani Olimpije še zapisali (nelektorirano), da bodo tekme državnega prvenstva za Olimpijo prestavljene. »Vsem, ki ste kupili vstopnice, boste lahko le to koristili, ko bo posamezna tekma (v tem primeru tekma 1. kroga Prve lige Telekom Slovenije) na sporedu. O nadaljnjem poteku v povezavi z zdravjem naših igralcev in igranjem tekem vas bomo obvestili.«