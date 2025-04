Koprski policisti so imeli polne roke dela: 84-letnica grozila, stepla sta se 45-letnik in mladoletnik ...

Policisti koprske policijske uprave so imeli minuli konec tedna polne roke dela. Intervenirali v 190 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 438 klicev, obravnavali so tudi kar nekaj nasilnih incidentov.

V petek se je v okolici Kozine zgodil medsosedski spor. Domačinki je grozila 84-letna soseda, zato bo zaradi kršitve javnega reda in miru zoper njo uveden hitri postopek.

V soboto okoli 20. ure sta se na parkirišču v Ankaranu sprla in stepla 45-letni domačin in mladoletni državljan Severne Makedonije, z urejenim bivanjem v Ankaranu. Policisti so 45-letniku izdali plačilni nalog, zoper mladoletnika pa bo podan obdolžilni predlog.

Okoli 22. ure se je v lokalu v okolici Postojne 24-letni gost žaljivo vedel do 61-letnega moškega, oba sta iz Postojne. 24-letnemu kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

Zvečer je v Postojni razgrajal in razbijal sin prijaviteljice. Na kraj je bil poklican zdravnik, ki ga je pregledal, policisti so mu izdali plačilni nalog.

Burno tudi v nedeljo

V nedeljo okoli 16. ure sta se v okolici Kopra sprla 22-letna ženska in 28-letni moški, ki sta v sorodstvenem razmerju. Oba sta po sporu zdravniško pomoč sama iskala v SB Izola. Zoper oba je bila sprejeta prijava za kaznivo dejanje lahka telesna poškodba.

V Sežani na avtobusni postaji pa so ob 18.44 obravnavali kršitev javnega reda in miru. Identificirali so kršitelja, in sicer 26-letnega moškega. Kot potnik na avtobusu je pod vplivom alkohola nadlegoval voznika, zatem pa enega potnika tudi udaril. Ob prihodu policistov na kraj, se ni umiril, zato so mu odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog. Policisti so na kraju neposredno zaznali tudi kršitev ZOPA, in sicer je uslužbenka lokala na bencinskem servisu kršitelju, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, prodala alkoholno pijačo. Tudi njej so izdali plačilni nalog.