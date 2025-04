Slaba prekrvitev lahko povzroči številne neprijetne simptome, ki vplivajo na kakovost življenja, med drugim hladne in otrple okončine, suho kožo, krhke nohte in izpadanje las. Pomeni tudi večje tveganje za nastanek resnejših zdravstvenih stanj, kot je globoka venska tromboza. Slaba prekrvitev pomeni večje tveganje za nastanek resnejših zdravstvenih stanj. Srčno-žilni sistem je mreža, ki vključuje srce, krvne žile in kri ter igra ključno vlogo pri ohranjanju zdravja celotnega telesa. Srce deluje kot črpalka, ki poganja kri po žilah. To omogoča dostavo kisika in hranil do vseh telesnih celic t...