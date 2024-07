10 največjih imen, ki si jih morate ogledati na olimpijskih igrah v Parizu 2024

Na poletnih olimpijskih igrah v Parizu bo nastopilo kar 10.500 športnikov. Izmed vseh smo izbrali največja imena športa, ki jih vsekakor morate videti na njihovih tekmah.

Za nekatere izmed njih bodo to zadnje olimpijske igre, zato jih bomo spremljali še s posebnim zanimanjem.

Simone Biles (ZDA)

Simone Biles. FOTO: Loic Venance Afp

Simone Arianne Biles Owens (rojena 14. marca 1997) je ameriška gimnastičarka. S skupno 37 medaljami na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih je največkrat nagrajena telovadka v zgodovini in na splošno velja za eno najboljših telovadk vseh časov. S sedmimi olimpijskimi medaljami je deveta najbolj odlikovana olimpijska telovadka.

Novak Đoković (Srbija)

Novak. FOTO: Julien De Rosa Afp

Novak Đoković (22. maj 1987, Beograd, Srbija)

Đoković je dobil 24 turnirjev za grand slam, kar ga uvršča na prvo mesto v zgodovini tenisa, pred Nadala, in je na prvem mestu na lestvici ATP prebil že 214 tednov. Đoković je osvojil rekordnih desetkrat Odprto prvenstvo Avstralije ter rekordne 3 zaporedne naslove na odprtem prvenstvu Avstralije od 2011 do 2013.

Osvojil je tudi sedem naslovov na Odprtem prvenstvu Anglije, štiri naslove Odprtega prvenstva ZDA ter tri naslove Odprtega prvenstva Francije. Leta 2016 je z zmago na Odprtem prvenstvu Francije postal osmi igralec v zgodovini z osvojenim kariernim grand slamom. Postal je tretji človek v zgodovini, ki si lasti vse štiri grand slam naslove hkrati, ter prvi po Rodu Laveru leta 1969. Je prvi v zgodovini, ki mu je to uspelo storiti na treh različnih površinah (trda podlaga, pesek in trava).

Đoković drži rekord vseh časov z osvojenimi 39 mastersi serije 1000. Leta 2015 je osvojil rekordnih 6 naslovov serije masters 1000 v eni sezoni ter nanizal rekordnih 31 zaporednih zmag na turnirjih masters serije 1000. Igral je v finalih vseh devetih turnirjev masters serije 1000 (skupaj z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom), pri čemer je edini igralec v zgodovini, ki je osem od devetih turnirjev masters serije 1000 osvojil vsaj 2-krat. Petkrat je osvojil zaključni turnir ATP World Tour Final in je bil del srbske ekipe, ki je osvojila Davisov pokal leta 2010. Đoković je prav tako je osvojil bronasto medaljo med posamezniki na poletnih olimpijskih igrah 2008.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamajka)

Shelly-Ann Fraser-Pryce. FOTO: Bernadett Szabo

Jamajška kraljica sprinta Fraser-Pryce bo nastopila na svojih petih in zadnjih igrah v ženskem teku na 100 metrov.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (rojena Fraser 27. decembra 1986) je jamajška atletska sprinterka, ki tekmuje na 60, 100 in 200 m. Na splošno velja za eno največjih šprinterk vseh časov.

Kariera Fraser-Pryceove, ene najbolj vztrajnih atletinj v zgodovini, traja več kot desetletje in pol, od poznih 2000. do 2020. V teku na 100 m, njeni značilni disciplini, je dvakratna dobitnica zlate olimpijske medalje in petkratna svetovna prvakinja. V teku na 200 m je osvojila zlato in srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v atletiki ter srebrno olimpijsko medaljo.

Osemkratna dobitnica olimpijske medalje je bila relativno neznana do olimpijskih iger v Pekingu leta 2008, ko je postala prva Karibka, ki je osvojila zlato na 100 m. Na olimpijskih igrah v Londonu 2012 je postala tretja ženska v zgodovini, ki je ubranila olimpijski naslov na 100 m. Potem ko je poškodba vplivala na njeno sezono, je na olimpijskih igrah v Riu leta 2016 osvojila bron. Trinajst let po svoji prvi olimpijski zmagi je na igrah v Tokiu leta 2020 osvojila srebrno medaljo in tako postala najbolj odlikovana sprinterka na 100 m na olimpijskih igrah.

Victor Wembanyama (Francija)

Victor Wembanyama. FOTO: Isaiah J. Downing Usa Today Sports

Victor Wembanyama (rojen 4. januarja 2004) z vzdevkom Wemby ali Vesoljček je francoski profesionalni košarkar. Velja za enega najboljših košarkarskih upov v generaciji, na naboru lige NBA leta 2023 pa so ga kot prvega izbrali Spursi. Z višino 2,24 metra je Wembanyama izenačen z Bobanom Marjanovićem in Zachom Edeyjem kot najvišji aktivni igralec lige NBA.

Caeleb Dressel (ZDA)

Caeleb Dressel. FOTO: Mykal Mceldowney Usa Today Sports

Zvezdnik sprinta je na igrah v Tokiu leta 2021 osvojil pet zlatih medalj, nato pa leta 2022 šokiral plavalni svet, ko je nenadoma zapustil šport, da bi poskrbel za svoje duševno zdravje.

Po vrnitvi se 27-letnik ni kvalificiral za ubranitev zlata na 100 m prosto, zmagal pa je na 50 m prosto in 100 m delfin, kar pomeni, da bo dobil priložnost braniti dve od svojih treh posamičnih zlatih medalj.

Eliud Kipchoge (Kenija)

Eliud Kipchoge. FOTO: Lisi Niesner

Kenijec Eliud Kipchoge (rojen 5. novembra 1984) samozavestno pričakuje, da se bo zapisal v zgodovino s svojo tretjo zaporedno zlato olimpijsko medaljo v maratonu na letošnjih igrah v Parizu.

Leta 2019 je Kipchoge postal prva oseba, ki je 42,2 km (26 milj) dolgo maratonsko razdaljo premagala v manj kot dveh urah, čeprav je bil rekord neuraden, saj ga je spremljalo več ekip pacerjev in čas ni bil določen na odprtem tekmovanju.

LeBron James (ZDA)

LeBron James. FOTO: Thomas Coex Afp

Nekaj ​​mesecev po tem, ko je dopolnil 40 let, se je James, najboljši strelec ameriške nacionalne košarkarske zveze (NBA) vseh časov, vrnil na svoj četrti nastop na olimpijskih igrah – a prvič po letu 2012.

V Parizu bo štirikratni prvak lige NBA postal prvi ameriški moški košarkar, ki bo nastopil na olimpijskih igrah v treh različnih desetletjih. James, trikratni dobitnik zlate olimpijske medalje, je v začetku tega meseca dejal, da še vedno igra na visoki ravni.

Katie Ledecky (ZDA)

Katie Ledecky. FOTO: Evgenia Novozhenina

Vedno impresivna Ledeckyjeva si bo prizadevala ohraniti premoč ZDA v olimpijskem bazenu v Parizu, kjer jo čaka izjemna avstralska ekipa.

Ledeckyjeva se je kvalificirala na 200 m, 400 m, 800 m in 1500 m prosto – čeprav pričakuje, da bo opustila posamezno tekmovanje na 200 m, da bi se osredotočila ne le na četrto zaporedno zmago na 800 m prosto in še na 1500 m krone, ampak tudi na to, da si povrne svojo krono na 400 m prosto.

S sedmimi zlatimi olimpijskimi medaljami in 21 naslovi svetovne prvakinje je Ledeckyjeva že ena izmed največjih plavalk vseh časov in pričakuje se, da bo še povečala svoj seštevek medalj v Parizu.

Naomi Osaka (Japonska)

Naomi Osaka.FOTO: Violeta Santos Moura

Po izpadu v drugem krogu Wimbledona se je japonska superzvezdnica Naomi Osaka osredotočila na olimpijske igre v Parizu. Osakova se je letos vrnila na tekmovanja po 15-mesečnem premoru zaradi rojstva prvega otroka.

To bodo druge olimpijske igre za 26-letno štirikratno zmagovalko turnirjev za grand slam, ki je na domačih igrah v Tokiu leta 2021 osvojila deveto mesto med posameznicami, kjer je bila tudi zadnja nosilka plamenice na otvoritveni slovesnosti.

Sky Brown (Velika Britanija)

Sky Brown. FOTO: Ricardo Arduengo

Sky Brown je s 13 leti postala najmlajša britanska dobitnica olimpijske medalje, ko je osvojila bronasto medaljo s senzacionalno predstavo na ženski rolkarski tekmi v parku v Tokiu.

Zdaj 16-letnica, ki si je z 1,3 milijona sledilcev na instagramu prislužila status slavne osebe, si je zadala cilj brez primere, da bo v Parizu 2024 tekmovala v dveh disciplinah – rolkanju in deskanju na vodi.

Z zmago na Giru in Touru je Tadej Pogačar najresnejši kandidat, da letos postane najboljši športnik na svetu. Zaradi utrujenosti se je odpovedal nastopu v Parizu. Lanski najboljši športnik na svetu je bil Srb Novak Đoković.