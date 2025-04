Ob vrnitvi iz vesolja poljubljale tla in jokale (FOTO in VIDEO)

Letošnje leto bo zaročenki enega najbogatejših Zemljanov Jeffa Bezosa Lauren Sanchez brez dvoma ostalo v trajnem spominu. Ne le, da bo junija končno postala gospa Bezos, še prej se je podala na zgodovinsko pot v vesolje.

Raketa Bezosove družbe Blue Origin je med zvezde poleg nje ponesla še glasbenico Katy Perry, televizijsko voditeljico in novinarko Gale King, aktivistko Amando Nguyen, znanstvenico Aisho Bowe in filmsko producentko Kerianne Flynn.

Šlo je za prvi polet v vesolje, kjer so bile na krovu same ženske. »Ne jočem prav pogosto, zato nisem pričakovala, da se me bo izkušnja tako dotaknila,« je po pristanku dejala Sanchezova in dodala: »Od tam gori je bila Zemlja videti tako tiha, a obenem živa. Gledaš jo in si misliš, vsi smo v tem skupaj.«

Raketa s šesterico vesoljskih turistk je vzletela iz vesoljskega oporišča v Teksasu ob pol devetih zjutraj po lokalnem času, 11 minut pozneje so bile dame že nazaj na trdnih tleh, poletele so namreč le do roba vesolja. Kljub temu je bilo dovolj, da so popotnice doživele trenutek, ki ga ne bodo pozabile.

Gale King je denimo ob pristanku padla na kolena in poljubila tla ter se za »neverjetno« izkušnjo zahvalila Jezusu, tla pod nogami je poljubila tudi Katy Perry, ki je nato stekla v objem svojemu partnerju Orlandu Bloomu, ki je polet skupaj z drugimi gledalci spremljal s posebej za to namenjenega prostora ob vzletišču.

Prva izključno ženska posadka v vesolju. FOTO: Handout Afp

Raketo so izstrelila ob pol devetih zjutraj po lokalnem času. FOTO: Blue Origin Via Reuters