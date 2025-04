Pozor, med velikonočnimi prazniki mirovanje medbančnih plačil

Med prihajajočimi velikonočnimi prazniki evropski plačilni sistem Target 2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v Sloveniji ter v ostalih državah območja evra ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. To bo veljalo v petek, 18. aprila, ko je v Sloveniji še običajen delovni dan, poroča Finančna uprava RS (Furs). Zaprta bo tudi Ljubljanska borza.

Ta petek, ko bo v večini držav EU že praznični dan, bo v Sloveniji možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice. Na velikonočni ponedeljek, 21. aprila, pa bo praznik tudi v Sloveniji, zato bodo za izvajanje plačilnih storitev veljali praznični urniki.

Omejena tudi obdelava direktnih obremenitev

Obdelava direktnih obremenitev SEPA bo v teh dneh prav tako omejena. Nalogi z datumom plačila 18. ali 21. april bodo poravnani v torek, 22. aprila, ko bodo tudi sredstva knjižena na račune prejemnikov, so danes sporočili iz Združenja bank Slovenije. Obveznosti, ki zapadejo 18. aprila, bodo pravočasno poravnane, če bodo plačane 17. aprila.

Izvrševanje takojšnjih plačil bo ves ta čas potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, ki so odprti pri bankah in hranilnicah v Sloveniji.

Plačilni promet bo v polnem obsegu znova stekel v torek, 22. aprila. Takrat se bo v skladu z borznim urnikom znova trgovalo tudi na Ljubljanski borzi.