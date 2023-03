Slovenski cilj znan: preboj na euro 2024

Najboljši slovenski nogometaši ne bežijo od visokih ciljev v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024, ki jih bodo odprli v četrtek popoldne (16) v Kazahstanu. Nocoj bodo že prenočili v Astani, ki bo prizorišče njihove prve bitke v boju za euro 2024. »Turnir v Nemčiji je naš imperativ,« so nam zatrdili nogometaši in selektor Matjaž Kek pred prvo od desetih postaj, na katerih bodo merili moči tudi z Dansko, Finsko, Severno Irsko in San Marinom.

Domen Črnigoj ne skriva optimizma. FOTO: Črt Piksi

Slovenci so pripravljeni na zanje nove razmere, ki čakajo nanje v sedem ur letenja oddaljeni Astani. Še v nedeljo so tam izmerili temperaturo minus 19 stopinj Celzija, v teh dneh se bo malenkost »otoplilo«, toda še vedno z negativnim predznakom.

»Vsega tega se zavedamo. Nihče od nas ne igra niti na štadionu z umetno travo, ki običajno pomeni hitrejšo podlago od naravne. Toda na enakem bodo vse ekipe v tej skupini. Želimo zmagati in si zagotoviti prednost pred tekmicami, ki jim bo v Astani morda spodrsnilo,« je razmišljal nogometaš Salernitane Domen Črnigoj.

Neizkušeni sodnik s Švedske Uefa je določila sodnike, ki bodo delili pravico na prvih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Med njimi bo Rade Obrenović, ki bo v četrtek (20.45) glavni sodnik na tekmi med Slovaško in Luksemburgom. Še pomembnejši podatek za Slovenijo so imena uradnih oseb za tekmo med Kazahstanom in Slovenijo. Slovenci bodo lovili prve točke v boju za euro 2024 pod sodniško piščalko 34-letnega Šveda Glenna Nyberga. Nyberg je sodnik na seznamu Fife od leta 2016, 162 cm visoki mož v črnem pa je doslej sodil le na devetih mednarodnih tekmah članskih reprezentanc, med njimi so bile tri prijateljske.

»Morda pa je dobro, da bomo že v prvem kolu opravili z najdaljšim oziroma najzahtevnejšim potovanjem v tem ciklusu. Enkrat smo se že opekli, kot denimo nazadnje na Cipru, tokrat bomo posebej pozorni, saj premorejo tudi Kazahstanci svoj načrt. Zanesljivo so osvojili prvo mesto v svoji skupini lige narodov C pred Slovaško, Azerbajdžanom in Belorusijo. Marca nas zanima šest točk,« je Črnigoj zajel še nedeljsko tekmo s San Marinom v Stožicah.

Še bolj je presenetil s položajem, v katerem se je znašla Slovenija po uspešnem nastopu v ligi narodov B in prijateljskih tekmah z Romunijo in Črno goro. »Ali so nam navijači naložili dodaten pritisk zaradi teh pozitivnih rezultatov? Daje no, košarkarji, rokometaši in odbojkarji običajno igrajo s takšnim pritiskom, morda smo prišli na vrsto tudi nogometaši. Želimo na evropsko prvenstvo,« je potrdil Črnigoj in razkril, da se odlično počuti v Salernu, mestu, ki leži približno 70 km južno od Neaplja. »Vrnil sem se v serie A, borimo se za obstanek in kaže nam dobro,« je dodal 27-letni raznovrstni nogometaš, ki ima na računu 26 tekem v majici Slovenije in tri dosežene gole.

V jati tudi Žan Zaletel Selektor Matjaž Kek je posegel po prvih menjavah zaradi težav s poškodbami nekaterih igralcev. David Brekalo (zapestje) je ostal na Norveškem, zato je angažiral 23-letnega branilca danskega Viborga Žana Zaletela. Težave ima tudi Andraž Šporar, ki bo kandidiral le za tekmo v Stožicah, neposredno v Astani pa se bo pridružil jati Vanja Drkušić, ki bi za potovanje iz ruskega Sočija – prek Istanbula ali Beograda – enostavno porabil preveč časa.

Optimizma ne skriva niti Petar Stojanović, še en akter z desne strani slovenske enajsterice. V zadnjem letu se je premikal od desnega bočnega branilca do desnega krila, v zadnjem času pa v majici Empolija ne zbira tako veliko minut kot v prvem delu sezone.

»Na tem štadionu sem že igral z Mariborom in zagrebškim Dinamom. Prva zgodba na umetni travi se je za nas razpletla slabo, druga dobro, naj ostane pri slednji,« si je zaželel Stojanović in dodal: »Pripravljeni bomo tudi na ta izziv. Mislim, da je res dobro, da čim prej opravimo z najdaljšim potovanjem, le prilagoditi se moramo na razmere. Želimo čim več točk, saj je naš cilj v teh kvalifikacijah znan.«