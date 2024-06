Slovenski borec Fabjan na tleh, tako razočaranega še nismo videli (VIDEO)

Slovenski MMA borec Miran Fabjan je po velikih napovedih in obljubah doživel hud poraz, njegov »krvnik« pa je bil Darko Stošić, eden najboljših srbskih borcev. Rečejo mu tudi Čekić, kar v prevodu pomeni kladivo.

Sinoči je v Beograjski Areni potekal največji borilni spektakel v zgodovini mešanih borilnih veščin Balkanu FNC 17 pred okoli 15 tisoč navijači.

Slovencu Miranu Fabjanu je sprva odlično kazalo, a je na koncu moral priznati poraz. Med dvobojem je bilo čutiti veliko napetosti in zmerjanj, kar je sicer Fabjanov stil, ki pa se mu tokrat ni obrestoval.

Srb Stošić je po brutalnih udarcih nasprotnika v glavo slavil in sodnik je dvoboj prekinil z razglasitvijo zmagovalca, pišejo mediji.

Po dvoboju so Fabjana srbski novinarji ujeli v enem od hodnikov arene in je bil povsem na tleh. Jasno je bilo, da ga je poraz zelo prizadel. »Kako neumno sem izgubil tekmo, joj, joj. Sem ti rekel, da nima pojma, sem ti rekel. Joj, sonce mu,« je razočarano dejal Fabjan in pri tem tudi glasno zavpil. Videoposnetek si lahko ogledate na tej povezavi.

To je za Fabjana tretji poraz na sedmi tekmi v karieri, poročajo srbski mediji, in ta poraz mu bo verjetno še dolgo ostal v spominu.